“عيديتك 5000 كوينز مجانا”.. طريقة جديدة لشحن كوينز بيس موبايل 2024 eFootball PES جربها الآن

تتم عملية شحن كوينز بيس موبايل من خلال أكثر من طريقة مختلفة، لكن الجميع يرغب دائما في التوجه إلى الطرق المضمونة التي تساعدهم في شحن الكوينز بنجاح، وتعد لعبة بيس موبايل هي أبرز ألعاب كرة القدم الإلكترونية، التي أحدثت ضجة كبيرة فور إطلاقها في متجر التطبيقات، وذلك لكثرة المميزات التي جاءت محملة بها، والتي جعلتها متربعة على قائمة أفضل الألعاب الإلكترونية.

خطوات شحن كوينز بيس عن طريق ID

أكثر الطرق المضمونة في شحن كوينز بيس موبايل هي تكون بواسطة رقم الأيدي الخاص باللاعب، حيث تعد تلك الطريقة مقدمة من قبل إدارة لعبة أي فوتبول لجميع اللاعبين لمساعدتهم في شحن الكوينز، لذا تتمثل خطوات الشحن في الآتي:

أولا يجب على اللاعب الولوج إلى موقع لعبة أي فوتبول الإلكتروني.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى الصفحة الرسمية والتي من خلالها يختار اللاعب زر MISSIONS.

ثم يجب تحديد العدد المطلوب من الكوينز حتى يتم شحنها.

ثم بعد ذلك يقوم اللاعب بالضغط على أيقونة شراء، لكن قبل ذلك يلزم تحديد خيار الدفع لسداد قيمة الشحن.

بعد أن تنتهي العملية بنجاح يتم إرسال الكوينز إلى حساب اللاعب.

شحن جواهر اللعبة على الهاتف الجوال

يمكن القيام بشحن كوينز بيس موبايل من خلال طريقة أخرى تعد من أكثر الطرق المضمونة أيضا، وتلك الطريقة تتم من خلال متجر التطبيقات المتوفر على هاتفك، لكن يلزم منك اتباع بعض الخطوات الهامة التي تعد عبارة عن الآتي: