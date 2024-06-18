فتحوا الباب|…حقيقة فتح إضافة المواليد في التموين 2024+الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
فتحوا الباب|…حقيقة فتح إضافة المواليد في التموين 2024+الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل
إضافة المواليد في التموين

إضافة المواليد في التموين أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين الخاصة بالمواطنين، حيث يعد هذا الأمر من أكثر ما يرغب به المواطنون الذين لديهم أبناء غير مشمولين في بطاقة التموين، مساعدة من الحكومة لسد احتياجات أسرهم،لذلك نقدم لكم في الفقرات التالية الرابط والخطوات اللازمة لإتمام عملية الإضافة.

إضافة المواليد في التموين

بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة المواليد إلى بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية الإلكتروني، يمكن للأفراد اتباع خطوات بسيطة وهى على النحو التالي:

  •  قم بالتسجيل في موقع بوابة مصر الرقمية.
  •  يرجى إنشاء حساب جديد.
  • يجب إدخال الرقم الوطني الخاص بصاحب بطاقة التموين.
  •  يلزم كتابة الاسم الأول للأم في الخانة المخصصة لذلك.
  •  يجب على الشخص النقر على خدمات التموين.
اضافة مواليد بطاقة التموين
إضافة المواليد في التموين

شروط إضافة المواليد في بطاقة التموين 2024

وضعت وزارة التموين عدة متطلبات لتسجيل المواليد في بطاقة التموين وهذه المتطلبات تكمن في النقاط المذكورة أدناه:

  • يجب ألا يزيد المعاش الشهري لعائل الأسرة عن 2500 جنيه.
  • من المهم أن لا تقل أعمار الأطفال الذين يراد إضافتهم عن 4 سنوات.
  • من الجدير بالذكر أن الوزارة لا تسمح بإضافة أكثر من طفلين إلى بطاقة الزوج والزوجة.
  • يجب ألا يزيد الدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين عن 3 آلاف جنيه.
شروط إضافة المواليد في بطاقة التموين 2024
شروط إضافة المواليد في التموين 2024

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد

لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين يجب توافر المستندات التالية:

  • عليك إرفاق إقرار بيانات من مكتب التموين.
  • قدم نسخة من بطاقة الأب وبطاقة التموين.
  • يتم جلب نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو شهادات الميلاد للمولودين.
  • وفي حال كان الوالد شهيدًا، يجب على صورةالأم إحضار وثيقة تثبت ذلك.
  •  من بطاقة معاش تكافل وكرامة، أو بطاقة معاش التكافل الاجتماعي.
  • توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة ببطاقات التموين، ومن ضمنها إمكانية إضافة المواليد باستخدام الرقم القومي.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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