هنا .. رابط استعلام نتائج البكالوريا 2024 الجزائر

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر، خاصة بعد التصريح الرسمي من وزارة التربية الوطنية بخصوص اقتراب موعد إصدار النتائج ازداد البحث حول كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا، وسنقوم بتغطية هذا الموضوع في هذا التقرير لكل من يهتم بمعرفة المزيد تابعونا لمزيد من التفاصيل.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024

يبحث العديد من المواطنين حول موعد إعلان نتائج البكالوريا لعام 2024 لجميع الطلاب، أعلنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة للطلاب يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً يُذكر أن الطلاب بدأوا الامتحانات في 9 يونيو، وأكملوها يوم الخميس الموافق 13 يونيو سيتمكن الطلاب من الاطلاع على النتائج عبر موقع فضاء التلامذة، ومن خلال هذا التقرير سنقدم لكم الرابط والخطوات اللازمة للاستعلام.

رابط استعلام نتائج البكالوريا الجزائر

تتيح وزارة التربية الوطنية وسائل متعددة لمعرفة نتائج البكالوريا بشكل سهل ومريح يمكنك الاطلاع على النتائج عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لتتبع نتيجتك بسهولة، عليك اتباع الخطوات التالية:

سجل دخولك إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية.

اختر خيار استخراج نتائج البكالوريا.

يرجى تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها.

اضغط على زر البحث وستحصل على النتيجة على الفور.

طريقة تحميل استدعاء امتحان البكالوريا لعام 2024 في الجزائر

عملية تحميل استمارة استدعاء امتحان البكالوريا تعتبر خطوة ضرورية يجب على المرشحين لهذا الامتحان القيام بها ولإتمام عملية التحميل، يجب اتباع الإجراءات التالية:

الدخول إلى موقع الديوان الرسمي المختص بالامتحانات والمسابقات، والذي يتم استخدامه أيضًا للإعلان عن النتائج.

تحديد الولاية التابع لها الطالب.

كتابة الاسم الكامل للمرشح وإدخال كلمة المرور الخاصة به.

اضغط بعد ذلك على خيار الطلاب المستقلين.

ستُعرض لك استمارة، احرص على ملء المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة وتأكد من صحتها.

انتظار الحصول على بطاقة دعوة امتحانات البكالوريا.

اكمال إجراءات السحب وطباعة دعوة شهادة البكالوريا.

بعد معرفة النتائج، قم بالاطلاع على تنسيق المرحلة التالية لتحديد خطواتك المستقبلية بدقة نتمنى لكم جميعًا التوفيق والنجاح.