رابط تحميل ملفات PDF لكشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق عبر منصة مظلتي

تعد أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون الذين قدموا طلباتهم لهذا البرنامج، وحتى الآن لم تصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النتائج النهائية لأسماء المستفيدين، في هذا السياق ومن خلال المقال الحالي سنوضح كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين عند إعلان النتائج، بالإضافة إلى تفاصيل مهمة حول البرنامج.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية هو من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين، للاستعلام عن أسماء المشمولين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حسابك على منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بزيارة منصة مظلتي وسجل الدخول باستخدام حسابك.

الامتثال لجميع الشروط والأحكام: تأكد من استيفاء جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

النقر على زر الاستعلام: بعد تسجيل الدخول، اضغط على زر “الاستعلام” الموجود على المنصة.

تعبئة نموذج الطلب: قم بتعبئة كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بدقة.

تحديد المحافظة والوجبة: عليك اختيار المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها، وحدد الوجبة الأخيرة المعروفة بالوجبة السابعة.

الضغط على زر الاستعلام: بعد إكمال الخطوات السابقة، اضغط على زر “الاستعلام” للحصول على النتائج، حيث ستظهر النتيجة على الشاشة.

شروط الانضمام إلى المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن تتوفر عدة شروط، منها:

الحد الأدنى للدخل: يجب أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من الحد الأقصى المحدد لصرف الدعم.

العمر المناسب للرجال: يجب أن يكون عمر المتقدمين من الرجال بين 18 و60 عامًا.

العمر المناسب للنساء: يجب أن يكون عمر المتقدمات من النساء بين 15 و55 عامًا.

حجم الأسرة: كما يشترط أن تكون أسرة المتقدم مكونة من أربعة أفراد على الأقل.

أهمية برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

يعد برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أهم المبادرات الحكومية الهادفة إلى مساعدة الأسر المحتاجة والفئات الضعيفة في المجتمع العراقي، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات التي تعاني من صعوبات اقتصادية، كما يشمل الدعم تقديم مساعدات مالية دورية تساهم في تغطية النفقات اليومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

خطوات المتابعة والإجراءات اللازمة لضم المشمولين الجدد بالرعاية الاجتماعية

التسجيل الإلكتروني: يتم تقديم الطلبات عبر منصة مظلتي الإلكترونية، مما يسهل عملية التسجيل والوصول إلى المعلومات.

التحقق من البيانات: تقوم الوزارة بالتحقق من صحة البيانات المقدمة عبر قواعد البيانات الحكومية لضمان استحقاق المتقدمين للدعم.

الزيارات الميدانية: قد تقوم فرق من الوزارة بزيارات ميدانية للتأكد من الأوضاع المعيشية للمتقدمين والتأكد من استحقاقهم للدعم.

متابعة حالة الطلب يمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، بعد تقديم الطلب، يتم تزويد المتقدم برقم مرجعي يمكن استخدامه للتحقق من حالة الطلب ومتابعة أي تحديثات أو إشعارات صادرة عن الوزارة.

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