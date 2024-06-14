“عيد سعيد على الجميع” رسائل تهنئة عيد الاضحى المبارك 2024 وأروع كروت معايدة تهاني العيد الكبير

عيد الاضحى من المناسبات الدينية العظيمة والتي ينتظره جميع المسلمون في بقاع الأرض، فهو يوم النحر لضيوف بيت الله الحرام ويسبقه يوم عرفة وهو من أفضل أيام الله، ويتسابق الجميع بالتهنئة بقدوم العيد وإرسال رسائل التهنئة الخاصة بالعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اصبحت تلك الطريقة هي الاكثر اتباعاً في التهاني للأعياد والمناسبات المختلفة، وبالتزامن مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الاضحى نوافيكم أجمل باقة من الرسائل للعيد وكروت معايدة مميزة وحصرية.

عيد الاضحى المبارك 2024

عيد الاضحى مناسبة دينية مميزة لها مكانة خاصة ومرموقة عند المسلمين، ويحرص الجميع على اغتنام تلك الفرصة العظيمة لصلة الارحام وتطوير العلاقات بين الأهل والأصدقاء من خلال التهنئة بالعيد من خلال الرسائل المكتوبة التي تحمل الأمنيات الجميلة للجميع والرسائل المصورة التي تحمل البهجة والفرحة، ويأتي عيد الاضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ويوم عرفة السبت الموافق 15 يونيو 2024.

رسائل تهنئة عيد الاضحى المبارك 2024

عيدك مبارك عسى الله أن يزين كل عيد بوجودك معي وابتسامتك الجميلة.

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أهنئك يا زوجتي الغالية وأتمنى أن يديمك الله أبد العمر.

أحببت أن أكون أول المهنئين بعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير.

لم يكتبنا الله هذا العام من الطائفين الملبيين فلندعو أن يتقبل منا ومنكم العمل الصالح وأن نكون على جبل عرفة جمعا.

ندعو الله لنا ولكم أن نكون من المدعوين المقبولين لزيارة الكعبة وقبر الرسول في مثل هذا التوقيت العام القادم، كل عام وأنتم بخير.

صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم: عساكم من العايدين.

ألا يا عقد من الماس، ألا ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف أهديك عشر حروف: عيدك مبارك.

رسائل مصورة حصرية تهاني العيد الكبير