عيش شعائر الحج لحظة بلحظة.. استقبل تردد قناة الحج السعودية الجديد 2024 على قمر نايل سات وعرب سات

ساعات قليلة ويؤدي المسلمين في المملكة العربية السعودية شعائر الحج والوقوف على جبل عرفة حيث إن الحج فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ويؤديها المسلمين الذين تتوفر لديهم الإستطاعة المالية والصحية ومن لم تتوفر لديه الإستطاعة يقوم بمتابعة الحجاج ومشاهدتهم وهم يؤدون مناسك الحج، لذلك فالبحث يزداد على القنوات الناقلة لشعائر الحج وخصوصا يوم عرفات لذلك سنقدم لكم تردد القنوات الناقلة لشعائر الحج في السطور القادمة فتابعونا.

القناة الناقة ليوم الوقوف بعرفة

قد بدأت القناة ” السعودية الان ” في بث الشعائر الخاصة بالحج حيث تقدم بث مباشر وذلك من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي وأيضا تعرض جهود رجال الأمن في الأشراف على المخيمات وتسكين الحجاج في مخيمات منى اليوم الجمعة في يوم التروية ويأتي تردد قناة ” السعودية الان ” كالتالي:

أسم القناة Saudi Alaan TV HD القمر الصناعي نايل سات. التردد 12284. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. الجودة HD

تردد قناة السنة النبوية الناقلة للحج 2024

يزداد شوق المسلمين في أيام الحج لمتابعة أداء المناسك من قبل الحجاج ومتابعة شعائر المسلمين التي يؤديها الحجاج حيث يأتي تردد قناة السنة النبوية الناقلة لمناسك ضيوف الرحمن كتالي:

تردد قناة السنة النبوية نايل سات

يأتي تردد قناة السنة النبوية على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة السنة النبوية عرب سات

بينما يأتي تردد قناة السنة النبوية على القمر الصناعي عرب سات كالتالي: