نتائج التاسع اليمن 2024 وزارة التربية صنعاء برقم الجلوس Www yemenexam com.. تفعيــل الرابط!!

يعد الحديث عن نتائج التاسع اليمن من الأحاديث التي لا تتوقف في الشارع اليمني، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية أن موعد الإعلان عن النتيجة أصبح قريب جدا، حتى أن الوزارة قد نشرت الرابط الذي سيتم رفع النتيجة عليه فور اعتمادها، وذلك لأن كافة النتائج في العراق يتم الحصول عليها بشكل إلكتروني في الوقت الحالي، وهو جزء من التطور الرقمي الذي تسعى إليه أي دولة.

نتائج التاسع اليمن

أتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية أكثر من موقع يمكن من خلاله الدخول إلى رابط نتائج التاسع اليمن والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، وذلك لتمكن كافة الطلاب من معرفة النتيجة وتفادي عمليات الضغط على موقع واحد حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة أولا من خلال الخطوات التالية:

يجب على الطالب أو من يستعلم عنه التوجه إلى موقع وزارة التربية اليمنية على الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

الدخول إلى تبويب الامتحانات.

قم بالضغط خيار نتائج الامتحانات.

بعدها على الطالب اختيار الصف وهو التاسع.

يتم كتابة بيانات الطالب التي يطلبها الموقع.

الضغط على كلمة عرض، حتى تظهر النتيجة.

الاستعلام من خلال موقع الإدارة العامة للامتحانات

كما يمكن الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، يمكن الاستعلام عنها أيضا من خلال موقع الإدارة العامة للامتحانات والتي جاءت على النحو التالي: