تحميل جاتا سان اندرياس GTA SAn Andreas + أحدث شفرات بعد التحديث ” مش هتتسلي غير بيها”

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحميل جاتا سان اندرياس GTA SAn Andreas + أحدث شفرات بعد التحديث ” مش هتتسلي غير بيها”
تحميل جاتا سان اندرياس GTA SAn Andreas + أحدث شفرات بعد التحديث " مش هتتسلي غير بيها"

يبحث عدد كبير عن طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرياس، وذلك لأن هذه اللعبة من ألعاب الفيديو التي اشتهرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية، بينما يتم العمل عليها بإضافة الكثير من التحديثات وزيادة الكثير من المميزات وطرق الوصول إلى الأسلحة، تتميز اللعبة بالكثير من المميزات التي تجعلها لعبة تنفرد بأسلوب جديد من حيث الحرب والبناء، تترك اللعبة العنان بفكر اللاعب في التخطيط الاستراتيجي والعمراني والحربي، كما تقدم حرية اللعب والانطلاق، بالإضافة إلى توفي. الكثير من الشفرات والأكواد التي تعمل على تقدم المراحل، يمكنك استكشاف ذلك بنفسك من خلال تنزيل اللعبة حيث تتناسب الآن مع جميع الأجهزة.

مميزات لعبة جاتا

الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية يبعثون لمعرفة اهم مميزات لعبة جاتا سان اندريس يعد التحديث المستمر والمتواصل عليها، تنفرد اللعبة عن أي لعبة فيديو أخرى بسبب الجودة العالية للمؤثرات الصوتية والمرئية، التي تجعل اللاعب في معركة حقيقية، بالإضافة إلى حرية اختيار طريقة اللعب والفوز، وذلك من خلال إضافة الأسلحة والسيارات والطائرات والذخيرة، تقدم اللعبة إمكانية البناء وتجهيز الجيش وبناء القلاع.

كما تقدم العديد من المميزات للاعب، من ناحية أخرى تتناسب اللعبة مع اللعب الفردي والجماعي، كما يمكن تنزيل اللعبة على الكثير من الأجهزة المحمولة واللاب توب، ومن خلال الفقرة التالية يمكنكم الإطلاع على خطوات تحميل لعبة جاتا سان اندرياس.

تحميل لعبة جاتا سان اندرياس

اذا كنت تبحث عن لعبة فيديو مميزة، يمكنك الآن تحميل لعبة جاتا سان اندريس، وذلك من خلال موقع اللعبة، بخطوات بسيطة، على الأجهزة الاندرويد ادخل إلى موقع لعبة جاتا من جوجل ثم انتقل الى أيقونة تحميل، كنا يمكنكم تنزيل اللعبة من خلال متجر التطبيقات الموجودة على هاتفك قم بكتابة اسم اللعبة جاتا في مكان المخصص للبحث.

ثم اضغط على كلمة بحث في مكان البحث المخصص لذلك، تظهر الكثير من النسخ الخاصه باللعبة اضغط على النسخة الأصلية بالصورة المميزة، وسيتم تنزيل اللعبة على الفور على جهازك الذكي، وذلك في حالة توافر المساحة الداخلية الكافية لتحميل هذه اللعبة.

قائمة شفرات GTA SAN ANDREAS

من خلال الجدول قائمة بأكواد جاتا:

الرمزالوصف
HESOYAMإصلاح السيارة، واكتساب صحة ودرع ومال
BAGUVIXمقدار لا نهائي من الصحة
CVWKXAMمقدار لا نهائي من الأوكسيجين
LXGIWYLحزمة أسلحة رقم 1
PROFESSIONALSKITحزمة أسلحة رقم 2
UZUMYMWحزمة أسلحة رقم 3
STICKLIKEGLUEإتقان مهارة القيادة والتحكم بالمركبات بمتانة عالية
ANOSEONGLASSتفعيل وضع الأدريلانين وزيادة النشاط
FULLCLIPمقدار لا نهائي من الذخيرة، وإلغاء التلقين
TURNUPTHEHEATرفع مستوى مطاردة الشرطة لك بمعدل نجمتين
TURNDOWNTHEHEATإزالة مطاردة الشرطة لك مهما كان مستوى المطاردة أو النجوم
BTCDBCBزيادة سمنة الجسم
BUFFMEUPاكتساب جسد لاعب أثقال
KVGYZQKاكتساب جسد نحيف
AEZAKMIإزالة احتمالية مطاردة الشرطة لك ومستويات المطاردة
BRINGITONتفعيل مطاردة الشرطة لك بأقصى مستوى مطاردة 6 نجوم
WORSHIPMEرفع معدل الاحترام إلى الحد الأقصى
HELLOLADIESرفع معدل الجاذبية الجسدية إلى الحد الأقصى
VKYPQCFرفع معدل قدرة التحمل إلى الحد الأقصى
PROFESSIONALKILLERرفع مهارة استخدام الأسلحة إلى الحد الأقصى
NATURALTALENTاكتساب الحد الأقصى من مهارات قيادة جميع أنواع المركبات
SPEEDITUPتسريع حركة كل شيء
SLOWITDOWNإبطاء حركة كل شيء
AJLOJYQYجعل الناس يضربون بعضهم بمضرب الغولف
BAGOWPGوضع مكافأة مالية على شخصيتك مما يعرضك للهجوم
FOOOXFTجعل المشاة يهاجموك
GOODBYECRUELWORLDقتل شخصيتك
BLUESUEDESHOESتحويل جميع الشخصيات إلى المغني Elvis
BGLUAWMLجعل جميع الناس يهاجمون بعضهم بأسلحة قذف الصواريخ
LIFESABEACHتفعيل وضع حفلة شاطئ في أي مكان
ONLYHOMIESALLOWEDتفعيل وضع مجموعة عصابات في أي مكان
BIFBUZZتحكم عصابة بمنطقة
NINJATOWNتفعيل ثيمة النينجا
BEKKNQVجعل النساء يتحدثن إليك
KANGAROOتفعيل القفزة الخارقة
STATEOFEMERGENCYتفعيل وضع الثورة والجنون في كل مكان
CRAZYTOWNتفعيل مؤثرات وملابس بثيمة Funhouse
SJMAHPEضم الجميع إلى حلفك كأنهم أعضاء في عصابتك
CPKTNWTتفجير جميع السيارات
WHEELSONLYPLEASEسيارات غير مرئية
ZEIIVGجميع إِشارات المرور باللون الأخضر
YLTEICZجعل السائقين عنيفين
LLQPFBNجميع السيارات تتحول إلى اللون الوردي
IOWDLACجميع السيارات تتحول إلى اللون الأسود
EVERYONEISPOORجميع السيارات من الفئة الرخيصة
EVERYONEISRICHجميع السيارات من الفئة السريعة الباهظة
CHITTYCHITTYBANGBANGتفعيل سيارات تطير
FLYINGFISHتفعيل قوارب بحر تطير
JCNRUADانفجار السيارات عند تعرضها لأدنى ضرر
SPEEDFREAKنيتروز تعزيز السرعة في جميع السيارات
BUBBLECARSانعدام الجاذبية للسيارات
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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