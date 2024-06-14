تحميل جاتا سان اندرياس GTA SAn Andreas + أحدث شفرات بعد التحديث ” مش هتتسلي غير بيها”

يبحث عدد كبير عن طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرياس، وذلك لأن هذه اللعبة من ألعاب الفيديو التي اشتهرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية، بينما يتم العمل عليها بإضافة الكثير من التحديثات وزيادة الكثير من المميزات وطرق الوصول إلى الأسلحة، تتميز اللعبة بالكثير من المميزات التي تجعلها لعبة تنفرد بأسلوب جديد من حيث الحرب والبناء، تترك اللعبة العنان بفكر اللاعب في التخطيط الاستراتيجي والعمراني والحربي، كما تقدم حرية اللعب والانطلاق، بالإضافة إلى توفي. الكثير من الشفرات والأكواد التي تعمل على تقدم المراحل، يمكنك استكشاف ذلك بنفسك من خلال تنزيل اللعبة حيث تتناسب الآن مع جميع الأجهزة.
مميزات لعبة جاتا
الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية يبعثون لمعرفة اهم مميزات لعبة جاتا سان اندريس يعد التحديث المستمر والمتواصل عليها، تنفرد اللعبة عن أي لعبة فيديو أخرى بسبب الجودة العالية للمؤثرات الصوتية والمرئية، التي تجعل اللاعب في معركة حقيقية، بالإضافة إلى حرية اختيار طريقة اللعب والفوز، وذلك من خلال إضافة الأسلحة والسيارات والطائرات والذخيرة، تقدم اللعبة إمكانية البناء وتجهيز الجيش وبناء القلاع.
كما تقدم العديد من المميزات للاعب، من ناحية أخرى تتناسب اللعبة مع اللعب الفردي والجماعي، كما يمكن تنزيل اللعبة على الكثير من الأجهزة المحمولة واللاب توب، ومن خلال الفقرة التالية يمكنكم الإطلاع على خطوات تحميل لعبة جاتا سان اندرياس.
تحميل لعبة جاتا سان اندرياس
اذا كنت تبحث عن لعبة فيديو مميزة، يمكنك الآن تحميل لعبة جاتا سان اندريس، وذلك من خلال موقع اللعبة، بخطوات بسيطة، على الأجهزة الاندرويد ادخل إلى موقع لعبة جاتا من جوجل ثم انتقل الى أيقونة تحميل، كنا يمكنكم تنزيل اللعبة من خلال متجر التطبيقات الموجودة على هاتفك قم بكتابة اسم اللعبة جاتا في مكان المخصص للبحث.
ثم اضغط على كلمة بحث في مكان البحث المخصص لذلك، تظهر الكثير من النسخ الخاصه باللعبة اضغط على النسخة الأصلية بالصورة المميزة، وسيتم تنزيل اللعبة على الفور على جهازك الذكي، وذلك في حالة توافر المساحة الداخلية الكافية لتحميل هذه اللعبة.
قائمة شفرات GTA SAN ANDREAS
من خلال الجدول قائمة بأكواد جاتا:
|الرمز
|الوصف
|HESOYAM
|إصلاح السيارة، واكتساب صحة ودرع ومال
|BAGUVIX
|مقدار لا نهائي من الصحة
|CVWKXAM
|مقدار لا نهائي من الأوكسيجين
|LXGIWYL
|حزمة أسلحة رقم 1
|PROFESSIONALSKIT
|حزمة أسلحة رقم 2
|UZUMYMW
|حزمة أسلحة رقم 3
|STICKLIKEGLUE
|إتقان مهارة القيادة والتحكم بالمركبات بمتانة عالية
|ANOSEONGLASS
|تفعيل وضع الأدريلانين وزيادة النشاط
|FULLCLIP
|مقدار لا نهائي من الذخيرة، وإلغاء التلقين
|TURNUPTHEHEAT
|رفع مستوى مطاردة الشرطة لك بمعدل نجمتين
|TURNDOWNTHEHEAT
|إزالة مطاردة الشرطة لك مهما كان مستوى المطاردة أو النجوم
|BTCDBCB
|زيادة سمنة الجسم
|BUFFMEUP
|اكتساب جسد لاعب أثقال
|KVGYZQK
|اكتساب جسد نحيف
|AEZAKMI
|إزالة احتمالية مطاردة الشرطة لك ومستويات المطاردة
|BRINGITON
|تفعيل مطاردة الشرطة لك بأقصى مستوى مطاردة 6 نجوم
|WORSHIPME
|رفع معدل الاحترام إلى الحد الأقصى
|HELLOLADIES
|رفع معدل الجاذبية الجسدية إلى الحد الأقصى
|VKYPQCF
|رفع معدل قدرة التحمل إلى الحد الأقصى
|PROFESSIONALKILLER
|رفع مهارة استخدام الأسلحة إلى الحد الأقصى
|NATURALTALENT
|اكتساب الحد الأقصى من مهارات قيادة جميع أنواع المركبات
|SPEEDITUP
|تسريع حركة كل شيء
|SLOWITDOWN
|إبطاء حركة كل شيء
|AJLOJYQY
|جعل الناس يضربون بعضهم بمضرب الغولف
|BAGOWPG
|وضع مكافأة مالية على شخصيتك مما يعرضك للهجوم
|FOOOXFT
|جعل المشاة يهاجموك
|GOODBYECRUELWORLD
|قتل شخصيتك
|BLUESUEDESHOES
|تحويل جميع الشخصيات إلى المغني Elvis
|BGLUAWML
|جعل جميع الناس يهاجمون بعضهم بأسلحة قذف الصواريخ
|LIFESABEACH
|تفعيل وضع حفلة شاطئ في أي مكان
|ONLYHOMIESALLOWED
|تفعيل وضع مجموعة عصابات في أي مكان
|BIFBUZZ
|تحكم عصابة بمنطقة
|NINJATOWN
|تفعيل ثيمة النينجا
|BEKKNQV
|جعل النساء يتحدثن إليك
|KANGAROO
|تفعيل القفزة الخارقة
|STATEOFEMERGENCY
|تفعيل وضع الثورة والجنون في كل مكان
|CRAZYTOWN
|تفعيل مؤثرات وملابس بثيمة Funhouse
|SJMAHPE
|ضم الجميع إلى حلفك كأنهم أعضاء في عصابتك
|CPKTNWT
|تفجير جميع السيارات
|WHEELSONLYPLEASE
|سيارات غير مرئية
|ZEIIVG
|جميع إِشارات المرور باللون الأخضر
|YLTEICZ
|جعل السائقين عنيفين
|LLQPFBN
|جميع السيارات تتحول إلى اللون الوردي
|IOWDLAC
|جميع السيارات تتحول إلى اللون الأسود
|EVERYONEISPOOR
|جميع السيارات من الفئة الرخيصة
|EVERYONEISRICH
|جميع السيارات من الفئة السريعة الباهظة
|CHITTYCHITTYBANGBANG
|تفعيل سيارات تطير
|FLYINGFISH
|تفعيل قوارب بحر تطير
|JCNRUAD
|انفجار السيارات عند تعرضها لأدنى ضرر
|SPEEDFREAK
|نيتروز تعزيز السرعة في جميع السيارات
|BUBBLECARS
|انعدام الجاذبية للسيارات