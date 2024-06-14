ريحتها هتجيب اخر الشارع.. طريقة الكبدة الاسكندراني هتودي الطعم في حتة تانية بطعم رهيب

مع اقتراب عيد الأضحى تزداد رغبة الكثير من الناس في تناول اللحوم المختلفة، ومن أبرزها الكبدة وتعتبر الكبدة من المأكولات المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة الكبدة الإسكندرانية التي تتميز بمذاقها المتفرد عن باقي الأنواع، يتوجه الناس إلى المطاعم والعربات المتنقلة لتناول الكبدة، حيث أصبحت هناك منشآت تقدم الكبدة كوجبة رئيسية دون غيرها، نظرًا لإقبال الجمهور الكبير عليها ويأتي هذا المقاديرأبرز الطرق التي يمكن إعدادها بها، وما يجعل الكبدة الإسكندرانية منفردة عن غيرها.
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني:
مقادير عمل الكبدة الإسكندراني:
- كبدة بلدي مقطعة إلى شرائح رقيقة
- فلفل أخضر حار مقطع إلى شرائح
- بصل مقطع إلى شرائح (نصف كوب)
- ثوم مفروم (فصان)
- خل (ربع كوب)
- زيت نباتي (ربع كوب)
- ملح (ملعقة كبيرة)
- فلفل أسود (نصف ملعقة صغيرة)
- عصير ليمون
- كزبرة جافة (ملعقة صغيرة)
- كمون (ملعقة صغيرة)
طريقة التحضير:
- غسل الكبدة بالماء الجاري وتنقيعها لمدة نصف ساعة لإزالة المرارة والزفارة.
- في وعاء، خلط التوابل (الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة، الكمون)، ثم إضافة الكبدة المقطعة وتقليبها حتى تتغطى بالتوابل بالكامل.
- بعد ذلك تسخين الزيت في مقلاة على النار، ثم إضافة البصل والثوم والتقليب حتى يذبل البصل ويأخذ لون ذهبي
- ثم إضافة الفلفل الحار والتقليب معهم لبضع دقائق.
- ثم إضافة الكبدة المتبلة إلى المقلاة والتقليب جميع المكونات معًا لمدة 5 دقائق حتى تنضج الكبدة.
- ثم إضافة الخل وعصير الليمون والتقليب، ثم تهدئة النار وتغطية المقلاة لمدة 5 دقائق أخرى حتى تتشرب الكبدة جميع النكهات.
- تقديم الكبدة الإسكندراني ساخنة، مع الأرز والمخلل أو البصل الأخضر والخبز ويمكن أيضًا تقديمها كسندوتشات في العيش البلدي أو الفينو مع إضافة الكاتشب أو غيره من الصلصات.