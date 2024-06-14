ريحتها هتجيب اخر الشارع.. طريقة الكبدة الاسكندراني هتودي الطعم في حتة تانية بطعم رهيب

مع اقتراب عيد الأضحى تزداد رغبة الكثير من الناس في تناول اللحوم المختلفة، ومن أبرزها الكبدة وتعتبر الكبدة من المأكولات المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة الكبدة الإسكندرانية التي تتميز بمذاقها المتفرد عن باقي الأنواع، يتوجه الناس إلى المطاعم والعربات المتنقلة لتناول الكبدة، حيث أصبحت هناك منشآت تقدم الكبدة كوجبة رئيسية دون غيرها، نظرًا لإقبال الجمهور الكبير عليها ويأتي هذا المقاديرأبرز الطرق التي يمكن إعدادها بها، وما يجعل الكبدة الإسكندرانية منفردة عن غيرها.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني:

مقادير عمل الكبدة الإسكندراني:

كبدة بلدي مقطعة إلى شرائح رقيقة

فلفل أخضر حار مقطع إلى شرائح

بصل مقطع إلى شرائح (نصف كوب)

ثوم مفروم (فصان)

خل (ربع كوب)

زيت نباتي (ربع كوب)

ملح (ملعقة كبيرة)

فلفل أسود (نصف ملعقة صغيرة)

عصير ليمون

كزبرة جافة (ملعقة صغيرة)

كمون (ملعقة صغيرة)

طريقة التحضير: