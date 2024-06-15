نزلها قبل العيد واتسلى.. كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت على الهاتف؟

تنزيل لعبة ماين كرافت لعام 2024 والتي تعتبر من أفضل الألعاب وهذا لأنها تحتوي على أعلى نسخة ممكنة وبالرغم من أن اللعبة قديمة وتم إصدارها عام 2008 إلا أنها تتميز بسرعتها وإعجاب الكثير من اللاعبين بها وذلك بسبب التحديثات المستمرة عليها وتحصل على أرقام قياسية بين اللاعبين حيث تم تنزيل أكثر من 300 مليون نسخة منها، كما أن معنى اللعبة في اللغة العربية يكون مهنة التنقيب والاسم يعبر على محتوى اللعبة بشكل كبير.

تنزيل لعبة ماين كرافت

إليكم الطريقة المتبعة التي يمكن اتباعها في تنزيل لعبة ماين كرافت والتي تحتوي على بعض الخطوات البسيطة، حيث حيث إتباع الخطوات الآتية:

يتم الانتقال إلى المتجر الخاص بالتطبيقات على الهاتف وهو جوجل بلاي في حالة كان الهاتف أندرويد.

أما في حالة كان الهاتف أيفون فيتم التوجه على بلاي ستور.

بعد ذلك يتم كتابة لعبة ماين كرافت في خانة البحث عن الألعاب والتي تتواجد في أعلى الهاتف.

يتم الضغط على خانة تحميل اللعبة ويتم الانتظار لمدة من 5 دقائق أو 10 دقائق.

بعدها يتم تثبيت اللعبة على الهاتف قم يتم النقر على أيقونة فتح اللعبة.

مميزات لعبة ماين كرافت

تحتوي لعبة ماين كرافت على مميزات عديدة تجعلها الأولى بالرغم من قدم عمرها، حيث أن كافة المميزات والخدمات التي تقدمها اللعبة تكون كالآتي: