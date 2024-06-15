اتسحروا وصوموا .. فضل صيام يوم عرفة هيتغفر ذنوب سنتين والأدعية المستحبة لهذا اليوم

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، كما أنه أحد الأيام المباركة من العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، ويعرف يوم عرفة بفضله على كافة المسلمين، ويعد يوم عرفة أهم يوم في أيام الحج، حيث يقف فيه الحجاج على جبل عرفات لأداء أهم أركان الحج، كما أن يوم عرفة أيضًا هو يوم يغفر فيه الله كافة ذنوب المسلمين، وتستجاب فيه كافة دعوات المسلمين، ولذلك يجب على المسلمين أن يكثروا الدعاء في هذا اليوم العظيم.

موعد يوم عرفة 2024

يتساءل العديد من المسلمين الغير قادرين على صيام العشرة الأوائل عن موعد يوم عرفة لعام 2024، حتى يصومه لأنه معرف بفضله على من يصومه، ويقوم بالأعمال الخيرية فيها، وسيكون موعده لعام 2024، يوم السبت الموافق يوم 15 يونيو، الموافق يوم 9 ذي الحجة.

فضل صيام يوم عرفة

على الرغم من أن جميع المسلمين حول أنحاء العالم يعلمون فضل صيام يوم وقفة عرفة، ولكن هناك بعض المسلمين الذين لا يعلمون فضله، ويكون فضل يوم عرفة كالتالي: صيام يوم عرفة يكفر للمسلم الصائم ذنوب السنة الماضية، وذنوب السنة القادمة، حيث عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده)، كما أن فضل صيام يوم عرفة يتضاعف إذا كان الصائم من الحاجين.

أدعية يوم عرفة

بما أن يوم عرفة معروف بفضل على كافة المسلمين، ومعروف أن كافة الأدعية التي تقال فيه تستجاب، قد وفرنا لكم بعض الأدعية التي قد كان يقولها رسول الله، ومنها: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي.