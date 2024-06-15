ردد الآن أقوى دعاء يوم عرفة مستجاب بأمر الله.. (أفضل ما قاله الأنبياء)

مع اقتراب يوم عرفة فإن عدد من المسلمين يبحثون عن دعاء يوم عرفة الأفضل الذي يمكنهم ترديده طوال اليوم، حيث يحرص كافة المسلمين حجاج أو غير حجاج على استغلال يوم عرفة، وذلك من الإكثار بالدعاء وأعمال الطاعات في هذا اليوم، وذلك لأن دعاء يوم عرفة مستجاب، حيث ذكر في الأثر أن أصحاب رسول الله كانوا يجهزون أدعيتهم طوال العام ليدعوا بها في يوم عرفة.

دعاء يوم عرفة

يسأل عدد من المسلمين عن دعاء يوم عرفة، وذلك ليقوموا بترديده والاستفادة من هذا اليوم العظيم، حيث يعد الدعاء المتواتر الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه أنه كان يردد صلى الله عليه وسلم ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”.

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم الدعاء في يوم عرفه وحث المسلمين عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ” خير الدعاء دعاء يوم عرفة”.

أفضل أدعية يوم عرفة

نوضح لكم في السطور التالية أشهر دعاء يوم عرفة الذي يقوم المسلمين بترديده، ومن هذه الأدعية مايلي: