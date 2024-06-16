بيس موبايل ‘هـــنا 12000 كوينز شحن كوينز بيس 2024 اي فوتبول || بكدجات أسطورية

Season 7، بدء الموسم السابع في لعبة eFootball بعنوان King Of continent، العديد من عقود الترشيح والعديد من البكجات الاسطورية وبكجات ShowTime، كما اضافت شركة Konami في تصريحاتها في هذا الموسم انها اضافت العديد من التغييرات داخل المباراة نفسها اثناء المواجهة، واشارت ان هذه التغييرات لها علاقه بالكرات العرضيه والكرات الثابته والانطلاقات الموزونة، وفي هذه المقالات سوف نعرض لكم التغييرات والتحديثات التي جرت داخل المباراة والملاعب الكروية في اللعبة، بالاضافة الي شرح البكجات الجديدة وطريقة الحصول علي نجوم بارزة مجانية مكافاة بدء الموسم السابع الجديد.

الموسم السابع ونجوم عقود الترشيح الجدد

يمكنك الان الحصول علي العديد من ايطال عقود الترشيح الجدد بعد بدء الموسم الجديد، وفي هذه البطاقات يمكننا ان نجد النجم Xabi Alonso صاحب المهارات المميزة والمهمة، وكذلك النجم H. Sakai والعديد من ابطال كرة القدم التي حققت الكثير مر الانجازات القيمة علي الساحة والطريق الي اسرار الساحرة المستديرة.

تحديث نسخة 3.6.0 متاح الان Season 7

King of Continent، هو شعار الموسم السابع الجديد، وتم اصدار تحديثات نسخة 3.6.0 الحالية باضافات مبهرة للرسوم والالوان داخل الملاعب الملحمية، وكذلك تعديل كبير في الملابس والازياء الخاصة لكل فريق، كما اضيفت ميزة التعليمات الفردية، وهذه الميزة تجعلك تقوم باصدار بعض التعليمات الفردية لاعب نجوم الفريق اخلص بك داخل المباراة من حيث التقدم او التراجع في خط الملاعب، علي سبيل المثال اللاعب Rodri يمكنك اصدار تعليمات فردية عند وضع الخطه يجعله يتلزم مركزه في خط الوسط وعدم الهجوم مع الفريق وذلك لردع الهجمات العكسيه السريعة، يمكنك ايضاً اصدار تعليمات هجوميه مثل اللاعب K. Mbappè بجعله يلتزم منطقه الهجوم لدي الخصم وعدم الرجوع عند الدفاع.

ميزه الكرات الثابتة والعرضيات

تم اضافه ميزة الانتشار والتراجع والدفاع عند تقديم رجلك ثابته او عرضيه بينيه، حيث اصبح الان يمكنك احضار اكثر من لاعب لاستلام الركنيات القصيرة، كما يمكنك التحكم في الفريق عند وكل العرضيه يجعلك يتقدم الي منطقة الست يارد او التراجع للخلف، وغيرها من المميزات في الكرات الثابته سوف نعرضها لكم