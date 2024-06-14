شروط التسجيل في حساب المواطن بعد الزيادة الجديدة اعرف قيمة حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن من أحد أهم البرامج المقدمة من الحكومة السعودية إلى المواطنين، والتي قامت بإطلاق البرنامج هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكان الهدف من توفيره تقديم دعم مالي شهري للأسر داخل دولة السعودية التي تكون محدودة الدخل ومتوسطة الدخل، كما أن ذلك البرنامج يساعد على تخفيف الأحمال المالية التي تواجه تلك الأسر بسبب الظروف الاقتصادية التي أصبح الجميع يمر بها.

شروط التسجيل في حساب المواطن 2024

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لكي يستطيع المواطن التسجيل في حساب المواطن، ومن تلك الشروط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية ومقيم في السعودية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. الحصول على دعم قبل ذلك من قبل أي جهة رسمية. يجب ألا يمتلك المتقدم أي راتب شهري كبير. إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

قيمة دعم حساب المواطن 2024

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية عن قيمة دعم حساب المواطن حتى يستطيع جميع المواطنين معرفة قيمته في حالة إذا كانوا يريدون الحصول عليه، حيث وصل المبلغ الأساسي من المستفيد من ذلك الحساب إلى 720 ريال، بينما وصلت قيمة الدعم للشخص الذي يكون أكبر من 18 عام إلى 360 ريال، وتم الإعلان أيضًا عن قيمة الدعم الذي سوف يحصل عليه الشخص الذي يكون أقل من 18 عام حيث وصلت قيمة الدعم إلى 216 ريال.

كيفية التسجيل في حساب المواطن 2024

تستطيع الآن التسجيل في حساب المواطن عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن وتسجيل الدخول في ذلك الموقع عن طريق إنشاء حساب عليه، ثم يجب أن تقوموا بإدخال جميع البيانات المطلوبة ورفع جميع المستندات والأوراق على ذلك الموقع والتأكد من صحة البيانات، وأيضًا من أن تلك الأوراق والمستندات رسمية، ثم قوموا بالضغط على طلب التقديم، وسوف يتم مراجعة الطلب الخاص بكم، وسوف يتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن.