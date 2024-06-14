“عيدكم مبارك” أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 1445 مكتوبة وصورة لتهاني الأسرة الكريمة والاصدقاء

أصبحت رسائل تهنئة العيد والمناسبات المختلفة أكثر المواضيع التي يهتم بها الكثيرون، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك يتزايد البحث بقوة عن رسائل تهنئة العيد للأسرة وللأهل والأصدقاء، فبدء العد التنازلي لقدوم العيد والجميع بدأ في استقباله والاحتفال به بمظاهر الاحتفال المختلفة، وهناك الكثير من الرسائل التي تحمل المعاني والأمنيات الجميلة والتي يمكن إرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “فيس بوك، واتساب، انسجترام” وغيرها، وخلال هذا التقرير نوافيكم أجمل الرسائل المكتوبة والمصورة.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين فهو يوم النحر عند ضيوف بيت الله الحرام، ويسبقه يوم عرفة وهو خير الأيام والتي به فضل كبير، ويحرص الجميع على التهنئة بقدوم العيد لنشر الفرحة والسعادة بين الجميع، ومن أبرز تلك الرسائل التالي:

عيد أضحى مبارك، أدام الله أفراحكم وأجعله فرحة تملأ قلوبكم ومنزلكم.

كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.

أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد، كل عام وأنت سعيد.

كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك.

أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد، كل عام وأنت سعيد.

جعل الله عيدك مملوءًا بالفرحة والسعادة العارمة، كل عام ونحن جميعًا بخير.

عيدك مبارك عسى الله أن يزين كل عيد بوجودك معي وابتسامتك الجميلة.

كل عام وأنتِ النعمة التي أشكر الله عليها في كل يوم يا أغلى وأجمل البشر.

لا فرق بين فرحة عيد وبين قلبك، بين لمسة ساحرة من يديك، بين أوراق الورد وبين قربك، كل أيامي معاك عيد.

رسائل تهنئة عيد الاضحى للأسرة

إلى الأم التي ربتني وسهرت الليالي من أجل أن أكون على ما أنا عليه اليوم، أقدم أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إلى إخواتي وأخواتي الذين هم سندي في هذه الحياة، أزف أروع التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم العيد المبارك، سائلا من المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد سنوات وسنوات ونحن مع بعض في صحة وعافية.

حبيبي أنت كل ما أملك في ذلك العالم وأعدك أنني لن أفرط أبدًا بك، كل سنة وأنت طيب.

عيد أضحى سعيد يلامس قلبك بعبير الزهور لعائلتي الغالية، كل عام وأنت فرحة عيدي وأجمل من سكن قلبي.

رسائل مصور لتهاني العيد