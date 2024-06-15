اتفرج على عثمان 164 الأخيرة في الموسم الخامس مترجمة عربي وشوف اعلان الإمارة العثمانية الأولى

ازداد البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل قيامة عثمان 164 الأخيرة بشكل كبير من قبل المتابعين وعشاق المسلسلات، ويعتبر هذا من أهم المسلسلات التركية التي حققت شهرة ونجاحًا كبيرًا، حيث يتابعها جمهور واسع جدًا نظرًا للأحداث المثيرة التي يتضمنها المسلسل، وينتظر عشاق المسلسلات التاريخية الحلقة الجديدة بشغف لمعرفة الأحداث الجديدة والتطورات التي وصل إليها المسلسل.

‏مسلسل قيامة عثمان 164 الأخيرة

تعد الحلقة 164 من مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية البارزة التي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة، ويرجع هذا النجاح إلى الأحداث التاريخية وترابط الشخصيات التي تجسد القصة بشكل ممتاز، لذلك يتصدر هذا المسلسل قائمة المسلسلات التركية واكتسب شهرة غير مسبوقة ويتابعه الملايين في مختلف أنحاء الوطن العربي.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

تم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل “قيامة عثمان” 164 يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يونيو 2024 على قناة ATV في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، وكثير من المتابعين كانوا ينتظرون هذه الحلقة بفارغ الصبر، لذلك سوف نبين تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، وهو كالتالي:

تردد القناة: 10796. ‏

معامل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

‏معدل الاستقطاب: عمودي.

ويتم عرض المسلسل التركي “قيامة عثمان” على قناة أي تي في التركية، حيث يتم بث الحلقات كل يوم أربعاء من كل أسبوع فقط.

يذاع المسلسل أيضًاً على قناة الفجر الجزائرية مترجمًا وبجودة عالية للبث، حيث اعتادت القناة على عرضه منذ بداية الجزء الأول.

المواقع الالكترونية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

هناك مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان وهي على النحو التالي: