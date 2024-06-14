العيدية!! تنزيل ملفــ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf من وزارة العمل والشؤون كل المحافظات

تترقب الأوساط العراقية الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، لا سيما أن هناك الكثير من المشمولين يبحثون بشغف عن القائمة النهائية للمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية العام 2024 والتي تشمل جميع المحافظات، ومن هنا وجدنا أن الكثير يتساءلون عما إذا كانت القوائم قد صدرت بالفعل وخاصة بعد الانتهاء من الوجبة السادسة والترقب المستمر بخصوص الوجبة السابعة، التي كان من المفترض إصدارها مؤخرا وحتى اللحظة لم يعلن عنها رسميا، وفي هذا المقال سنوضح كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوجبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تسعى الحكومة العراقية دوما لخدمة مواطنيها وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تجهيز قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، لا سيما أن هناك الكثير من المشمولين قد شعروا ببعض التعجب بسبب تأخير إعلان تفاصيل الوجبة السابعة، ومن هنا وجدنا أن التساؤلات في تزايد مستمر لمعرفة ما إن تمت مراجعة طلبات المتقدمين وتحديد المستحقين الوجبة السابعة أم لا.

وعلى الرغم من تأكيد الوزارة على قرب صرف أموال الوجبة إلا أنه لا يزال الدعم المالي المطلوب بتوزيع هذه الدفعة غير متوفر، ولكن أكدت الوزارة على أنه بمجرد توفير الأموال سيتم صرف الدعم فورا مع نشر القوائم في جميع المحافظات، حتى يتمكن الجميع من الاستعلام عنها بسهولة.

شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة شروط فرضتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من أهمها ما يلي:

المواطنة: يُشترط في المتقدمين للدعم أن يكونوا حاملين للجنسية العراقية ومقيمين بصفة دائمة داخل الأراضي العراقية.

الفئة العمرية: يُحدد العمر المؤهل للرجال بألا يزيد عن 60 عامًا، وللنساء بألا يزيد عن 55 عامًا، مع الأخذ بالاعتبار أن الحد الأدنى للعمر هو 18 عامًا للرجال و 16 سنة للنساء.

التأمين الاجتماعي: يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من خدمات التأمين الاجتماعي سابقًا.

الوضع الاجتماعي: يُعطى الأولوية للمطلقات، الأرامل، والأيتام، بشرط تقديم الوثائق القانونية التي تثبت وضعهم الاجتماعي.

تكوين الأسرة: يُعتبر حجم الأسرة عاملًا مهمًا، حيث يُطلب أن يكون الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة هو أربعة.

الحالات الخاصة: في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة، يجب تقديم مستندات رسمية تُثبت هذه الحالات.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة PDF

لقد أتاح موقع الوزارة وكذلك موقع منصة مظلتي إمكانية تحميل قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بمجرد الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، حيث يمكن الاستعلام عن تلك القوائم باتباع خطوات بسيطة كالآتي: