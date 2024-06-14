المصاري نزلت!!.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من وزارة العمل خلال مظلـــــتي

تتطلع الجماهير العراقية لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي طال انتظارها بشكل كبير، لا سيما أن دعم الرعاية الاجتماعية يعتبر خطوة واسعة وحاسمة في مسيرة الدعم الحكومي، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بلا كلل لإعداد ونشر هذه القوائم وسط ترقب كبير لصرف الدفعة السابعة، علما بأنه قد أثار التأخير في الإعلان عن تفاصيل الدفعة الكثير من التساؤلات والقلق بين المواطنين، ولكن جاء الرد الحاسم من الحكومة وهذا ما سنتعرف عليه.

اسماء الرعاية الاجتماعية

تلتزم الحكومة العراقية بتقديم الخدمات لمواطنيها وفي الوقت ذاته تبذل وزارة العمل جهود مستمرة لضمان توزيع الدعم بشكل عادل، وعلى الرغم من التحديات المالية التي تواجهها الدولة العراقية إلا أنها أكدت على كون الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية بشكل سريع مع صرف أموال الدفعة السابعة في القريب العاجل مما يعزز الأمل في قلوب الكثيرين.

علما بأن هناك مجموعة من الشروط الواجب التعرف عليها قبل الالتحاق بهذا الدعم المميز، والتي جاءت على هذا النحو التالي:

الفئة العمرية: يجب أن تكون النساء ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 55 عامًا، بينما يجب أن يكون الرجال بين 18 و60 عامًا.

الأصول المالية: ينبغي ألا يمتلك المتقدمين أصولًا ثمينة تؤهلهم للاستبعاد من البرنامج.

الدعم الحكومي الآخر: يجب ألا يكون المتقدمون مستفيدين من أي نوع آخر من الدعم الحكومي.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

ها نحن ذا وصلنا إلى الشق الأكثر طلبا من قبل جميع المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية ألا وهو التعرف على الخطوات التي من خلالها يتعرفون على قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية، علما بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد وضعت خطوات إلكترونية سهلة، من خلالها يمكن لجميع المشمولين التحقق من القوائم والتفاصيل المتعلقة بالدفعة السابعة عند تطبيق الخطوات التالية