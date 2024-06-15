استمع إلى آيات القرآن الكريم على مدار 24 ساعة! استقبل الآن تردد قناة القرآن الكريم السعودية

من أكثر الترددات بحثًا في الآونة الأخيرة هو تردد قناة القران الكريم السعودية 2024، حيث تحظى هذه القناة بنسب مشاهدة عالية جدًا على مستوى الوطن العربي، ويرجع السبب في ذلك أنها تقدم أفضل وأعظم مكان يمكن الاستمتاع بمشاهدته ألا وهو الحرم المكي وأيضًا الكعبة المشرفة، بجانب الاستماع إلى القرآن الكريم ورفع آذان الصلوات المفروضة، الأمر الذي يشرح قلوب كافة المسلمين من حول العالم بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة، مع العلم أنه بسبب موسم الحج تقوم القناة بعرض مشاهد للحجاج ثانية بثانية.

تردد قناة القرآن الكريم السعودية 2024

تبدأ مناسك الحج مع حلول موسم الحج لذلك يبحث الكثيرون عن تردد قناة القران الكريم السعودية 2024، إذ تقوم القناة بإذاعة المناسك بشكل مباشر، بجانب سماع تلاوة عطرة للقرآن الكريم وأيضًا قراءة الكثير من الأحاديث الشريفة، مع العلم أن القناة تعرض المحتوى الخاص بها طوال الـ 24 ساعة دون أي إعلانات أو فواصل، ويتمثل تردد القناة على نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة القرآن الكريم السعودية على عرب سات

يمكن لكافة المشاهدين تنزيل وتثبيت هذه القناة بكل سهولة على القمر الصناعي عرب سات، عبر كتابة التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل القرآن الكريم السعودية

يمكن تثبيت القناة بكل سهولة من خلال بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي: