نزلها سريعًا.. أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2204 بالعراق

تعد خدمة نقل النفوس من أكثر الخدمات الإلكترونية، التي باتت تشغل بال العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، حتى أن هذه الخدمة توفر للمواطن إمكانية التعديل في بياناته الشخصية ونقل محل السكن من محافظة إلى أخرى، وغيرها من المعلومات الأخرى التي يحتاج إليها المواطنين في كافة المحافظات العراقية، ويمكنك الإستعلام عن المقبولين في هذه الوجبات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسماء المقبولين نقل النفوس بالعراق 2024 استعلمها

سارت الأمور واضحة حول إمكانية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس داخل دولة العراق، وذلك بإتباع بعض الخطوات المتمثلة في الأتي:-

يتم الانتقال إلى بوابة المواطن الحكومية عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

حتى تتمكن من خدمة “نقل النفوس”.

وعندها سيسهل عليك الأمر في تدوي جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بنقل النفوس في العراق.

وثائق التقديم في نقل النفوس بالعراق

وعن المستندات التي يجب مراعاتها عند التقديم في نقل النفوس داخل محافظات العراق، اتباع الأتي:-