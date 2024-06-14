بكل سهولة وطعم خرافي طريقة عمل الريش الضاني في الفرن بمذاق شهي ولذيذ

خلال عيد الأضحى، تكون اللحوم الضانية الأكثر طلبًا وشعبية بين المحتفلين، ويعد الريش الضاني من أفضل أنواع هذه اللحوم، حيث يتميز بمذاق لذيذ ومتميز وفي هذا المقال، اليكم لتحضير الريش الضاني، سواء كان مشويًا على الفحم أو مطهوًا في الفرن، لكي تتمكن من الاستمتاع بهذه اللحمة الشهية خلال الاحتفالات بعيد الأضحى.

طريقة تحضير الريش الضاني في الفرن

مكونات الريش الضاني في الفرن:

كيلو من الريش الضاني

بصل مقطع

3 ملاعق زيت زيتون

بطاطس مقطعة مكعبات

ثوم مفروم

عصير ليمون

خل

ملح وفلفل أسود ناعم

مكونات التتبيلة:

خل

ثوم مفروم

بصل مفروم ناعم

ملعقة صلصة

ملعقة دبس رمان

ربع كوب زيت زيتون

روزماري

طريقة التحضير:

في الخلاط، اخلط مكونات التتبيلة معًا حتى تصبح مكونًا متجانسًا. نظف الريش الضاني جيدًا قبل الطهي، ثم ضعها في خليط التتبيلة. سخن الزيت في المقلاة حتى يشوح الريش. في وعاء آخر، اخلط الخضروات (البصل والبطاطس والثوم) مع باقي المكونات. رتب الخضروات في صينية الفرن، ثم ضع الريش المتبّل فوقها. غطِّ الصينية بورق الألمنيوم وضعها في فرن متوسط الحرارة، مع إضافة القليل من الماء عند الحاجة. اترك الأطباق حتى ينضج الكل، ثم انزع غطاء الألمنيوم واحمر وجه الريش بالشواية قبل التقديم.

طريقة التحضير بالشواية:

المكونات:

ريش ضاني قليلة الدسم

زيت نباتي

عصير ليمون

خل

كزبرة مطحونة

ريحان مطحون

فلفل أسود مطحون

ثوم بودرة

زنجبيل بودرة

ملح طعام

صويا صوص

لوز ناعم

سويت اند ساور صوص

بقدونس مقطع

الخطوات: