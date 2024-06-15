تعرف على كيفية استخراج البطاقة الذهبية بأفضل امتيازاتها والشروط المطلوبة لذلك

تعتبر البطاقة الذهبية من أهم الوثائق التي يود الكثير من المواطنين الجزائريين الحصول عليها لما لها من امتيازات، حيث يمكن استخراجها من خلال الموقع الرسمي للبريد الجزائري، والذي يتيح الكثير من التسهيلات وسد الإلتزامات المالية المفروضة لهذه البطاقة، كما يمكن استخراج البطاقة الإلكترونية، وذلك عن طريق ما سنعرضه في السطور التالية بالإضافة إلى أهم الشروط التي يجب تحققها قبل استخراجها.

طريقة استخراج البطاقة الذهبية

يمكنك إستخراج البطاقة الذهبية في دولة الجزائر للإستفادة من جميع الخدمات والمعاملات التي توفرها من خلال الهيئة العامة للبريد بشكل إلكتروني عن طريق القيام بالتالي:

في البداية عليك بالذهاب الى موقع الهيئة العامة للبريد من هنا .

ومن ثم قم بالعمل على تسجيل الدخول إلى خدمات الهيئة.

وعليه سيتم تقديم طلب الحصول على البطاقة الذهبية.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة لاستخراج البطاقة.

ثم قم بإرفاق جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

وأخيرا سيتم العمل على استخراجها بكل سهولة.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر

لابد من توافر بعض الشروط الواجب تحققها في جميع الراغبين لاستخراج البطاقة الذهبية داخل أراضي الجزائر، وتتمثل في كل ما يلي: