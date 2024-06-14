كيفية تحديد الشرع موعد صلاة العيد في مدن السعودية 1445 وغيرها من البلدان

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تسعد الجهات المختصة في المملكة بتوفير المواعيد المحددة لصلاة العيد في جميع أنحاء البلاد، مما يشجع المسلمون على الالتزام بالحضور إلى صلاة العيد في الأوقات المحددة لتعزيز الروحانية والتآلف بين أفراد المجتمع، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ونتمنى للجميع عيد أضحى سعيد ومبارك، ومن خلال الاسطر التالية نبين مواعيد صلاة العيد في مدن المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة العيد في مدن السعودية

تترقب السعودية وسائر المسلمين حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر صلاة العيد من أبرز طقوس هذه المناسبة الدينية.،وقد تم تحديد مواعيد صلاة عيد الأضحى في مختلف مدن المملكة العربية السعودية كما يلي:

المدينة وقت صلاة العيد مكة المكرمة الساعة 6:09 صباحًا المدينة المنورة الساعة 6:07 صباحًا الرياض الساعة 5:47 صباحًا جدة الساعة 6:08 صباحًا

متى تبدأ صلاة العيد في السعودية؟

تمتاز صلاة عيد الأضحى بتجمع المسلمين في الساحات الكبيرة والمصليات المفتوحة، حيث يأتون بأعداد كبيرة لأداء الصلاة والاستماع لخطبة العيد، يعتبر هذا الاجتماع فرصة لتعزيز روح التآخي والتعاون بين أفراد المجتمع، تعتبر مناسبة عيد الأضحى أيضًا فرصة لتبادل التهاني والتبريكات بين الأقارب والأصدقاء، حيث ينشر الفرح والبهجة في أروقة الحياة الاجتماعية.

ومن اهم ما يتميز به هذا اليوم صلاة العيد والتي يحدد وقتها بناء على موعد شروق الشمس، حيث تقام الصلاة بعد شروق الشمس بحوال 20 دقيقة، فيمكن بهذه الطريقة معرفة وقت صلاة العيد في جميع مدن المملكة العربية السعودية، يتساءل الكثيرون حتى يقومون بتجهيز أنفسهم للصلاة واستعداد بذبح الأضاحي في هذا اليوم المبارك.