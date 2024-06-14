” اكلات عيد الأضحي ” طريقة عمل الممبار المحشي بمكونات سهلة بطعم خطير

عيد الأضحى المبارك هو موسم انتظار الجميع لتناول أنواع محشي خاصة بهذه المناسبة، واحد من أبرز هذه المأكولات هو الممبار، وهو نوع من المحشي له طريقة خاصة في التحضير ويتطلب تنظيف الممبار من الرمال والشوائب قبل حشوه بعناية فائقة، وذلك بسبب صعوبة هذه العملية بالطرق التقليدية لذلك، سنستعرض في هذا المقال طريقة إعداد الحشوة المناسبة للممبار وكافة المكونات المستخدمة فيها، لنساعدكم على تحضير هذا المأكول المميز خلال هذه المناسبة المباركة.
طريقة عمل الممبار
مكونات تحضير الممبار:
- كيلو من الممبار
- 5 أكواب من الأرز
- 5 أكواب من الطماطم
- 2 بصلة مفرومة
- 2 ملعقة من الصلصة
- كزبرة خضراء
- بقدونس مفروم ناعم
- شبت مفروم
- فلفل أسود وكمون وملح
- ثوم مفروم
- رشة سكر
- بهارات مشكلة
- 2 ملعقة زيت نباتي
طريقة التحضير:
- نقوم بتحضير خلطة الحشو: نسخن الزيت في قدر ونضيف إليه البصل والثوم ونتركهم حتى يذبلا.
- ثم نضيف الصلصة والطماطم ونتركهم على النار حتى يصبح القوام ثقيلًا.
- نضيف الأرز ونترك الخليط قليلًا على النار.
- نقلب المكونات ثم نضيف البهارات والخضروات الأخرى.
- نضبط الملح حسب الرغبة ثم نطفئ النار.
- نحشو الممبار بالخلطة دون ملئه بالكامل.
- نحشو الممبار بالخلطة دون ملئه بالكامل.
نحضر قدرًا واسعًا به ماء مغلي وملح وبصل وأوراق لورا.
- نضع الممبار المحشو في الماء المغلي ونتركه حتى ينضج تمامًا.
- نخرج الممبار من الماء ونتركه جانبًا.
- نقوم بتسخين الزيت في مقلاة ثم نقلي الممبار حتى يصبح مقرمشًا.
- نقدم الممبار ساخنًا مع المرقة.