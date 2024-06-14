بعد لحظات وعقب افتتاح يورو 2024: تعرف على القنوات الناقلة لمباراة وحفل افتتاح أمم أوروبا مجاناً

يفتتح بعد منتخب ألمانيا منافسات كأس أمم أوروبا 2024 بمواجهة منتخب اسكتلندا في لقاء الافتتاح الذي يقام على ملعب آليانز أرينا مساء اليوم الجمعة، وسيبدأ حفل افتتاح يورو 2024، الذي يتضمن العديد من الفقرات الترفيهية والخيرية، قبل نصف ساعة من المباراة.

موعد مشاهدة افتتاح أمم أوروبا 2024

يُبث حفل افتتاح كأس أمم أوروبا مباشرة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما سيتم نقل الحفل مجاناً عبر الموقع الرسمي لمنصة الاتحاد الأوروبي “يويفا”، بالإضافة إلى عدد كبير من القنوات المجانية، ويسعى المنتخب الألماني لاستعادة اللقب الذي غاب عنهم منذ آخر تتويج في عام 1996 عندما أقيمت البطولة في إنجلترا بعد فوزهم على التشيك في المباراة النهائية، في المقابل يأمل منتخب اسكتلندا في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية بعد نتائجه المرضية في التصفيات.

القنوات الناقلة لافتتاح أمم أوروبا يورو 2024 مباشرة

قناة RTL Germany على قمر Astra، تردد 10832 H.

قناة ZDF على قمر Astra 19، تردد 11382 H.

قناة IRIB TV على قمر Intelsat، تردد 11555 V.

كيفية مشاهدة افتتاح كأس أمم أوروبا اليوم

بجانب القنوات المجانية الناقلة لحفل افتتاح أمم أوروبا، يمكن متابعة مباريات البطولة عبر تطبيق tod المدفوع التابع لشبكة beIN Sports، والذي يوفر البث المباشر للمباريات عبر الإنترنت.

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مباراة ألمانيا واسكتلندا الافتتاحية بأمم أوروبا

كما ستنقل قناة beIN Sports Max HD 1 لقاء الافتتاح بين كل من منتخبي ألمانيا واسكتلندا على ملعب آليانز أرينا، حيث سيبدأ اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت كل من مصر ومكة المكرمة، سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي معلقاً على أحداث المباراة.

يترقب جمهور كرة القدم انطلاق النسخة الحالية من البطولة، التي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين عدة منتخبات هي بالطبع أبرز وأهم المنتخبات العالمية، منها المنتخب الألماني المستضيف، ومنتخب إنجلترا، ومنتخب إيطاليا، ومنتخب البرتغال على وجه الخصوص.