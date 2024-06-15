رددها طوال اليوم.. أفضل الأدعية ليوم عرفة 1445 دعاء يوم عرفة للصائم 2024 ادعو الله لعلها الاستجابة دعاء يوم عرفة مستجاب مكتوب

يوم عرفة هو فرصة عظيمة لكل مسلم للتقرب إلى الله بالدعاء والعبادة، إنه يوم يُستجاب فيه الدعاء ويغفر فيه الذنوب، لذا يجب على المسلمين استغلال هذا اليوم العظيم بأفضل طريقة ممكنة، الدعاء في يوم عرفة هو من أعظم الوسائل للحصول على رضا الله ومغفرته، ولذا فلنحرص على التوجه إلى الله بقلوب خاشعة وأدعية صادقة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا اليوم المبارك.

دعاء يوم عرفة مكتوب أفضل الأدعية ليوم عرفة

يجب على المسلم أن يستعد ليوم عرفة بالدعاء والذكر والطاعة، وأن يخصص وقتا كافيا للتوجه إلى الله بصدق وخشوع. من المستحب أن يصوم المسلم يوم عرفة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة”، يمكن للمسلم أن يستغل وقت الوقوف في عرفة أو أي وقت من هذا اليوم بالدعاء والذكر وقراءة القرآن، كما يمكن أن يجمع المسلم بين الدعاء لنفسه ولأهله وأصدقائه والمسلمين كافة، سائلاً الله لهم المغفرة والرحمة.

افضل دعاء في يوم عرفه:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم قنا فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

“اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

“اللّهم إِني عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِي حكْمُكَ ، عَدْل فِيَّ قَضَاؤكَ ، أَسْأَلكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَه أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ.

أَوْ أَنْزَلْتَه فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ : أَنْ تَجْعَلَ الْقُرآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمي؛ إِلَّا أَذهَبَ اللَّهُ هَمَّه وَحُزْنَه ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا”.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.