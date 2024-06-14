“جددها أون لاين”.. طريقة تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة للتجديد

أطلقت الهيئة العامة للبريد في الجزائر، خدمة تجديد البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، فضلاً عن أن هذه البطاقة تحمل العديد من الخدمات الإلكترونية أمام جميع المواطنين، بالإضافة إلى البطاقة تضمن كافة المهام المالية والعمل على دفع المشتريات التي يتم العمل على شراءها، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية تجديد البطاقة لكي يتعرف عليها الجميع.

إجراءات تجديد البطاقة الذهبية 2024 الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على تجديد البطاقة الذهبية في جميع ولايات الجزائر، قبل أن يتم توقفها عن العملاء الذين لديهم حسابات توفير داخل الهيئة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى هيئة البريد في الجزائر.

ليتم إدخال اسم المستخدم ورقم البطاقة الوطنية.

بما يتم اختيار خدمة “تجديد البطاقة الذهبية”.

على أن يتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالتجديد.

إرفاق المستندات المعنية بالتجديد.

مع التأكد من صحة البيانات والوثائق بشكل ملائم وصحيح.

الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط الحصول على البطاقة الذهبية؟

تتمثل أهم شروط الحصول على البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-