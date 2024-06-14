ساعات قليلة وتستطيع مشاهدة مجموعة أفلام ناار، أولاد رزق 3 وعصابة المكس، قائمة أفلام العيد ومواعيد العرض 2024، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تتزايد الحماسة والترقب لاستقبال هذه المناسبة السعيدة، التي تعتبر فرصة للتجمعات العائلية والاستمتاع بأجواء الفرح والبهجة، ومن بين العادات والتقاليد التي تميز احتفالات عيد الفطر، تأتي مشاهدة الأفلام العيدية التي تعكس روح الاحتفال وتضفي جوًا من السعادة والتسلية على الأجواء.

أفلام ناار أولاد رزق 3 وعصابة المكس قائمة أفلام العيد 2024

نضعكم الآن في الصورة لمشاهدة أفلام ناار، أولاد رزق 3 وعصابة المكس، قائمة أفلام العيد ومواعيد العرض 2024، تعتبر أفلام العيد من أبرز العروض السينمائية التي تنتظرها الجماهير بشغف في هذه الفترة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المميزة التي تلبي تفاوت أذواق المشاهدين، حيث أن القائمة تتنوع بين الكوميديا الخفيفة، والدراما العائلية، والأفلام الرومانسية، والمغامرات الشيقة وهذه القائمة تشمل:

فيلم “اللعب مع العيال”. أفلام ناار!! أولاد رزق 3 وعصابة المكس.. قائمة أفلام العيد ومواعيد العرض 2024

يجمع هذا الفيلم بين نجوم الفن منهم محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، ومصطفى غريب، تحت إخراج شريف عرفة. ويعتبر هذا العمل التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة.

تم تأجيل العرض الخاص لفيلم “اللعب مع العيال” بعد وفاة السيناريست فاروق صبري، وقرر صناع الفيلم طرحه في سينما عيد الأضحى كخطوة احترام لذكرى السيناريست فاروق صبري.

فيلم “أهل الكهف”

للفنان خالد النبوي إيرادات غير مرضية بعد يومين من عرضه في سينما عيد الأضحى، حيث وصلت إجمالي إيراداته إلى 465,179 جنيهًا.

فيلم “عصابة المكس”

فقد طُرح في سينما عيد الأضحى، وهو فيلم يدور في إطار الإثارة والتشويق، يشارك في بطولته كل من أحمد فهمي ولبلبة وروبي ومحمد لطفي وحاتم صلاح وغيرهم من النجوم، وتأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

تتمحور قصة فيلم “ولاد رزق 3” حول انفصال الثلاثة أشقاء بسبب تداعيات الأزمات والمشاكل التي ألمت بهم، فتجبرهم الظروف على التوجه مجددًا إلى حياة الجريمة والسرقة. يبذل الأشقاء قصارى جهدهم للخروج من هذه الحياة المظلمة وترتيب أمورهم.

أبطال الفيلم يتضمنون كلًا من أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، كريم عبد العزيز، وتايسون فيوري، تحت إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

ترتكز أحداث الفيلم على رحلة الشقيقة في سعيها للتخلص من السجن والعودة لأسرتها، مما يدفع بأشقائها لمواجهة تحديات جديدة واتخاذ قرارات صعبة في سبيل حماية ما تبقى من عائلتهم والخروج من دوامة الجريمة والعنف.

موعد عرض أفلام عيد الأضحى

بعد أن تعرفنا معا من خلال ما سبق على أفلام ناار أولاد رزق 3 وعصابة المكس، قائمة أفلام العيد ومواعيد العرض 2024، ننتقل بكم إلى موعد عرض أفلام عيد الأضحى المبارك، حيث أنه من المقرر عرض أفلام عيد الأضحى المبارك بجميع السينيمات العربية بداية من أول أيام العيد الأحد الموافق السابع عشر من يونيو الجاري.