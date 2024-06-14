“TODAY” خير الدعاء دعاء يوم عرفة..  أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب مكتوب 2024 وأجمل أدعية في هذا اليوم الفضيل

يعد يوم عرفة من أعظم الأيام في السنة الهجرية، حيث يقف فيه الحجاج على جبل عرفات ويتوجه المسلمون فيه بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، طامعين في مغفرته ورضوانه، الدعاء في هذا اليوم له فضل عظيم، فهو من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”. في هذا المقال، سنتناول دعاء مأثور ليوم عرفة وأهمية الدعاء في هذا اليوم المبارك.
أفضل دعاء يوم عرفة 1445 مستجاب
الدعاء هو الوسيلة التي يتواصل بها المسلم مع ربه، وهو من أعظم العبادات التي يحبها الله، يوم عرفة هو اليوم الذي يستجاب فيه الدعاء بإذن الله، وهو يوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من العبادة فيها، إن الدعاء في يوم عرفة له أهمية خاصة، لأنه يوم يتجلى فيه الله بكرمه ورحمته، ويغفر الذنوب، ويعتق الرقاب من النار، لذلك، ينبغي على كل مسلم أن يستغل هذا اليوم بالدعاء والتضرع إلى الله، طالبا منه المغفرة والهداية والرزق والشفاء.
أجمل دعاء في يوم عرفة
أيضا لا يوجد دعاء خاص يوم عرفه، بل يمكن للمسلم أن يطلب من الله حاجاته ويلتمس المساعدة في هذا اليوم من خلال الأدعية العامة المسموح بها، ومن الأدعية المأثورة لقضاء الحاجة، هناك العديد من الأدعية المأثورة التي يمكن للمسلم أن يدعو بها في يوم عرفة، ومن هذه الأدعية:
- “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”**: هذا الدعاء من أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في يوم عرفة، وهو جزء من الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه.
“اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة”**: هذا الدعاء يعبر عن حاجة المسلم إلى العفو من الله والعافية في دينه ودنياه.
- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني”**: هذا الدعاء مستحب في جميع الأوقات، وخاصة في يوم عرفة، حيث يسأل المسلم الله أن يعفو عنه ويغفر له.
- “اللهم اكتب لي في هذا اليوم العظيم خير ما كتبت لأحد من خلقك، واغفر لي ذنوبي، وتجاوز عن سيئاتي، وتقبل مني صالح أعمالي، يا أرحم الراحمين”**: دعاء شامل يطلب فيه المسلم من الله الخير والمغفرة والتوفيق.
- “اللَّهمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُل كُرْبَةٍ، وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كل شِدةٍ، وَأَنْتَ لِي فِي كل أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَة وَعدة، كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعف عَنْهُ الْفُؤَادُ، وَتَقِل فِيهِ الْحِيلَةُ.
- وَيَخْذل عَنْهُ الْقَرِيب وَالْبَعِيدُ، وَيَشْمَت بِهِ الْعَدو، وَتَعْنِينِي فِيهِ الْأمورُ، أَنْزَلْتُه بِكَ وَشَكَوْته إِلَيْكَ رَاغِباً فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ.
- فَفَرَّجْتَه وَكَشَفْتَه وَكَفَيْتَنِيهِ، فَأَنْتَ وَلِي كل نِعْمَةٍ، وَصَاحِبُ كل حَاجَةٍ، وَمنْتَهَى كل رَغْبَةٍ، فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيراً، وَلَكَ الْمَنُّ فَاضِلً”.
- “اللّهم إِني عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِي حكْمُكَ ، عَدْل فِيَّ قَضَاؤكَ ، أَسْأَلكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَه أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ.
- أَوْ أَنْزَلْتَه فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ : أَنْ تَجْعَلَ الْقُرآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمي؛ إِلَّا أَذهَبَ اللَّهُ هَمَّه وَحُزْنَه ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا”.
- اللهمّ لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك و لك الحمد، أنت المنّان، بديع السماوات و الأرض، ذو الجلال و الإكرام، أنت الحيّ القيّوم، لا إله إلّا أنت، رحمن الدنيا و رحيم الآخرة، يا حيّ يا قيّوم، يا رحمن يا رحيم، يا مغفر الذنوب و واهب العطايا، يا ذا الجلال و الإكرام، أسألك الجنة وما قربها من قول أو عمل، أعوذ بك من النار و ما قربها من قول أو عمل.
- اللهمّ إنّي أسألك من الخير كله عاجله و آجله، ما علمت منه و ما لم أعلم، و أعوذ بك من الشرّ كلّه عاجله و آجله، ما علمت منه و ما لم أعلم، اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك عبدك و نبيّك محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم، و أعوذ بك من شرّ ما عاذ منه عبدك و نبيّك محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم، اللهمّ إنّي أسألك الجنة و ما قربها من قول أو عمل، و أعوذ بك من النار و ما قربها من قول أو عمل، اللهمّ اجعلني من الشاهدين و المكرمين، و اجعلني من المقربين، و اجعلني من الموفّقين، اللهمّ اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين، اللهمّ اجعلني من الصالحين، و اجعلني من المُتقين، اللهمّ اجعلني من المُفَرّحين في الدنيا و الآخرة، اللهمّ اجعل لي بيتاً في الجنة، اللهمّ اجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب و لا عذاب.
- +اللهمّ اغفر لي ذنبي كلّه، دقّه و جليّه، أوّله و آخره، ظاهره و باطنه، اللهمّ اغفر لي ما تقدّم من ذنبي و ما تأخّر، و ما هو عيان و ما هو خفيّ، اللهمّ اغفر لي ما أسرفت فيه من قولي و فعلي، و ما أسّرت فيه من قلبي، اللهمّ اغفر لي ما أنت أعلم به مني، لا إله إلّا أنت، يا غافر الذنوب و واهب العطايا، يا ذا الجلال و الإكرام، اللهمّ اغفر لي و لوالديّ و للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات، الأحياء منهم و الأموات، إنّك أنت السميع العليم، و أنت الغفور الرحيم.