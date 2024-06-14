“TODAY” خير الدعاء دعاء يوم عرفة..  أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب مكتوب 2024 وأجمل أدعية في هذا اليوم الفضيل

يعد يوم عرفة من أعظم الأيام في السنة الهجرية، حيث يقف فيه الحجاج على جبل عرفات ويتوجه المسلمون فيه بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، طامعين في مغفرته ورضوانه، الدعاء في هذا اليوم له فضل عظيم، فهو من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”. في هذا المقال، سنتناول دعاء مأثور ليوم عرفة وأهمية الدعاء في هذا اليوم المبارك.

أفضل دعاء يوم عرفة 1445 مستجاب

الدعاء هو الوسيلة التي يتواصل بها المسلم مع ربه، وهو من أعظم العبادات التي يحبها الله، يوم عرفة هو اليوم الذي يستجاب فيه الدعاء بإذن الله، وهو يوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من العبادة فيها، إن الدعاء في يوم عرفة له أهمية خاصة، لأنه يوم يتجلى فيه الله بكرمه ورحمته، ويغفر الذنوب، ويعتق الرقاب من النار، لذلك، ينبغي على كل مسلم أن يستغل هذا اليوم بالدعاء والتضرع إلى الله، طالبا منه المغفرة والهداية والرزق والشفاء.

أجمل دعاء في يوم عرفة

أيضا لا يوجد دعاء خاص يوم عرفه، بل يمكن للمسلم أن يطلب من الله حاجاته ويلتمس المساعدة في هذا اليوم من خلال الأدعية العامة المسموح بها، ومن الأدعية المأثورة لقضاء الحاجة، هناك العديد من الأدعية المأثورة التي يمكن للمسلم أن يدعو بها في يوم عرفة، ومن هذه الأدعية: