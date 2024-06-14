ما هي الأضحية والمواصفات الخاصة بها؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد الأسئلة حول الأضحية وأحكامها، حيث يعتبر تقديم الأضحية من السنن المؤكدة في الإسلام، التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على مفهوم الأضحية، والمواصفات الخاصة بها، بالإضافة إلى الحكمة من هذه العبادة العظيمة.

مفهوم ما هي الأضحية

الأضحية هي ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم) تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر، أي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة التي تليه، حيث تُذبح الأضحية بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

الحكمة من الأضحية

الأضحية تعبر عن طاعة المسلم لأمر الله، واتباعًا لسنة نبيه إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل، ثم فداه الله بكبش عظيم، كما تؤكد وتعزز الأضحية روح التضحية والإيثار، وتساعد في توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويشيع روح التعاون والمحبة في المجتمع.

المواصفات الخاصة بالأضحية

تحدد الشريعة الإسلامية مواصفات معينة يجب توافرها في الأضحية لكي تكون صحيحة ومقبولة، وفيما يلي أهم هذه المواصفات:

السن المناسب للأضاحي

الإبل: يجب أن تكون الأضحية قد أتمت خمس سنوات.

البقر: يجب أن تكون الأضحية قد أتمت سنتين.

الغنم: يجب أن تكون الأضحية قد أتمت سنة، ويُستثنى من ذلك الضأن الذي يجوز التضحية به إذا أتم ستة أشهر وكان سمينًا.

خلو الأضحية من العيوب

يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر على صحة اللحم أو تؤدي إلى نقصان في الأجر، ومن هذه العيوب:

العور: أي وجود عيب واضح في العين.

العرج: أي وجود عرج واضح يؤثر على حركة الأضحية.

المرض: مثل الحمى أو الهزال الشديد.

الهزال: بحيث تكون الأضحية ضعيفة جدًا وغير قادرة على المشي.

الكسر في القرون أو الأذان: ويشترط ألا تكون الأذان أو القرون مكسورة أو بدون.

وقت نحر الأضاحي

وقت النحر: يبدأ وقت الذبح بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة ويمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، من الأفضل التعجيل بالذبح في اليوم الأول.

نية التضحية: يجب أن ينوي المسلم تقديم الأضحية تقربًا إلى الله تعالى، النية تكون في القلب ولا يشترط التلفظ بها.

كيفية توزيع الأضحية

يتم تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء:

ثلث لأهل البيت: لتناولهم واستمتاعهم بلحم الأضحية.

ثلث للأقارب والأصدقاء: لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

ثلث للفقراء والمحتاجين: لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

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