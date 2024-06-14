نتائج المتوسطة ظهرت؟.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

أثارت نتائج الثالث متوسط الدور الأول، ضجة كبيرة في العديد من المحافظات العراقية، حتى أنها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب داخل هذه المرحلة الدراسية، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تُشدد على كافة المديريات واللجان المعنية بالتصحيح من سرعة الانتهاء من هذه النتائج والعمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية في أقرب وقت، وهو ما نشهده الفترة المقبلة.

استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول داخل جميع محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتيجة نت.

أو أن تنتقل إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

على أن يتم تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب أو الطالبة.

ليتم الضغط على أيقونة “تنزيل”.

حتى تتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط في محافظات العراق.

لكي تقوم بمعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

إجراءات نتائج الثالث متوسط في العراق

بدأ الطلاب في امتحانات الثالث متوسط الدور الأول يوم 21 مايو 2024، حتى أن الامتحانات استمرت إلى 16 يومًا متواصلة، وتم الانتهاء من هذه الامتحانات يوم 5 يونيو 2024، بالإضافة إلى البدء في أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت حتى يومنا هذا اليوم، لكي يتم رصد الدرجات واعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية العراقي، حتى تأتي المرحلة الأخيرة وهي رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة.