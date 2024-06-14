رابط “epedu.gov.iq” نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري عموم المحافظات بالعراق

ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري يترقبه العديد من الطلاب، حيث من المتوقع إصدارها قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم الأحد المقبل، وقد يتيح هذا الموقع معرفة النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس، بالإضافة إلى إمكانية تحميل نتائج المنطقة التعليمية كاملة بصيغة PDF.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري

وفقاً لمصادر وزارية بالعراق حيث من المتوقع تأجيل إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري حتى الانتهاء من جميع عمليات الفحص اللازمة لضمان دقة النتائج.

وستقدم الوزارة دروس الإكمال لطلاب الثالث متوسط في ثلاثة مواد فقط حيث تهدف هذه الدروس إلى تعزيز فهم الطلاب وتحسين أدائهم في المواد التي يحتاجون إلى دعم إضافي فيها.

كما تساعد الطلاب على تحقيق نتائج أفضل، وقد أعلنت الوزارة عن قرار رفع درجات الامتحانات من 45 إلى 50 درجة، وهذا التعديل يهدف إلى منح الطلاب فرصة أكبر للنجاح وتحقيق درجات أعلى، ونأمل أن تسهم هذه المبادرات في تحسين أداء الطلاب وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق النجاح الأكاديمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت الخاص بك وانتقل إلى الموقع الإلكتروني “نتائجنا“.

أو اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

في الصفحة الرئيسية للموقع، اختر المحافظة التي تتبع لها.

انقر على خيار “تنزيل”، وسيبدأ ملف النتائج بالتحميل مباشرة إلى جهازك.

وبعد اكتمال التحميل، قم بفك الضغط عن ملف النتائج وابدأ في البحث الدقيق عن اسمك بين القوائم المعلنة.

ويمكنك أيضاً الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للاطلاع على نتائج امتحانات الدور الأول لعام 2024.

اكتب الرقم المرئي المطلوب لتأكيد هويتك والتحقق من صحة البيانات.

بعد كتابة الرقم المرئي بنجاح، انقر على رابط النتيجة للوصول إلى نتيجتك النهائية.

بمجرد عرض نتيجتك، قم بتنزيلها بصيغة PDF للحفاظ على نسخة إلكترونية.

لمن يرغبون في الحصول على نتيجتهم ورقياً، يمكنهم زيارة المدرسة التي ينتمون إليها للاطلاع على النتيجة النهائية.

ومن خلال هذه الخطوات، تتمكنون من الوصول إلى نتائجكم بسرعة ويسر. نتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم.