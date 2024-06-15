ثبتها على الريسيفر دلوقتي! استمتع ببرامج ناشيونال جيوغرافيك المميزة على مدار 24 ساعة

يمتلك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك شعبية كبيرة بين الكثيرين، ويرجع سبب ذلك إلى قيام القناة بعمل تغطية شاملة وكاملة لمختلف المواضيع المتنوعة التي تشمل الطبيعة والثقافات المختلفة والمغامرات والتاريخ والعلوم، حيث أن الأفلام الوثائقية التي تعرضها تعكس التزام القناة الثابت بالمعرفة وأيضًا الإحترام للتنوع البيئي والبشري، وبفضل جودة القناة العالية وشهرتها العالمية باتت مصدر موثوق للمعلومات وأيضًا لإعطاء الإلهام للكثيرين من حول العالم، وسوف نوضح لكم تردد تلك القناة خلال مقالنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتميز تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بإمكانية تنزيله بكل سهولة على أجهزة الإستقبال الموجودة في مختلف أرجاء العالم، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة الرائعة على النايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

إن كنت تريد تثبيت هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات فإنك سوف تحتاج المعلومات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

خطوات استقبال القناة على شاشة التلفزيون

يمكن استقبال القناة ومشاهدة برامجها الممتعة التي تعكس الحياة البرية، من خلال إتباع الخطوات الآتية: