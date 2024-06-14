العيد أحلى مع أغاني لولو معاك 24 ساعة بالعيد، تردد قناة لولو “وناسة” TV Wanasah عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، إقترب العيد وجاء وقت تسلية أطفالك، ولا صوت يعلو فوق صوت قناة لولو “وناسة” فهي القناة التي يحبها الأطفال بمختلف أعمارهم وسوف تقدم لهم محتوى مسلي ومميز مع الشخصية الجميلة، الطفلة لولو هي طفلة جميلة وتعيش كثيرا من المغامرات الجميلة والتي تعرضها لنا في صورة أغاني مسلية.

تردد قناة لولو “وناسة” عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024

نعطيكم الآن كل ما يخص أغاني لولو معاك 24 ساعة بالعيد، تردد قناة لولو “وناسة” TV Wanasah عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، يمكنكم الآنن متابعة تردد قناة وناسة لمتابعة أغاني العيد مع لولو من خلال الترددات التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

التردد الجديد: 11430.

استقطاب قناة وناسة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد الجديد: 11270.

معدل استقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تثبيت تردد قناة وناسة لولو عبر قمر النايل سات والعرب سات

بعد أن توصلنا معا من خلال ما تم ذكره سابقاً من أغاني لولو معاك 24 ساعة في العيد، تردد قناة لولو “وناسة” TV Wanasah عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، حيث يمكنك الآن تثبيت القناة عبر إتباع الخطوات التالية: