أفضل ما يقال لاستقبال يوم عرفة

يوم عرفة من أعظم الأيام عند المسلمين، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، الذي يسبق عيد الأضحى المبارك. في هذا اليوم، يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بالدعاء والعبادة، وخاصة الحجاج الذين يقفون على صعيد عرفات في أقدس وأهم شعائر الحج، إليكم أفضل ما يقال ويُفعل لاستقبال يوم عرفة.

الأدعية والأذكار المستحبة في يوم عرفة

دعاء يوم عرفة: أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، ومن أشهر الأدعية في هذا اليوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

التكبير والتحميد والتهليل: كما يُستحب الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل في هذا اليوم. ومن الصيغ المأثورة:

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الاستغفار والتوبة: يُستحب الإكثار من الاستغفار وطلب التوبة من الله تعالى:

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يُستحب الإكثار من الصلاة على النبي: اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة

الصيام: صيام يوم عرفة يُكفر السنة الماضية والسنة الباقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده (رواه مسلم).

الدعاء: يُستحب الإكثار من الدعاء في يوم عرفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

خير الدعاء دعاء يوم عرفة (رواه الترمذي).

قراءة القرآن: الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر في آياته.

الصدقة: الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين بالصدقة، إذ تعتبر من أفضل الأعمال القربى إلى الله.

الذكر المطلق: الاستمرار في الذكر والدعاء طوال اليوم.

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نصائح للاستعداد ليوم عرفة

النية الخالصة: استقبال يوم عرفة بالنية الخالصة لله تعالى، وتجديد النية للقيام بالأعمال الصالحة.

الابتعاد عن المعاصي: الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، والتوجه إلى الله بالتوبة والاستغفار.