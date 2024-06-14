طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة في الجزائر

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر، زيادة جديدة تشمل كافة المتقاعدين في ولايات الجزائر، فضلاً عن أن هذه الزيادة تم تطبيقها بداية شهر مايو 2024، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تُساهم بشكل كبير في مساعدة وإعانة جميع المشتركين في الصندوق، والعمل على تخفيف العبء التي يمر به المواطنين في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويمكنك التعرف على قيمة الراتب بالزيادة الجديدة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة في الجزائر

وأوضح صندوق التقاعد، أن صرف رواتب المتقاعدين بالزيادات الجديدة يوافق بداية كل شهر ميلادي، بالإضافة إلى أنه في حالة وجود عُطلة أو إجازة رسمية داخل البلاد، يتم العمل على تعديل موعد الصرف الجديد سواء بالتقديم أو التأخير، بحيث يحصل عليه جميع المشتركين في الصندوق، خاصة وأن الحكومة الجزائرية حريصة على دعم المواطنين والفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا بما يوفر لهم حياة كريمة ملائمة.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا، وفقًا لما يلي:-