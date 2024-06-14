عيد حلو بـ حلوى العيد اللذيدة! كرات البسكويت بالشوكولاتة هتعجب الكبار والصغار بأسهل طريقة وبدون فرن

كرات البسكويت وصفة تتمتع بطعمها اللذيذ فضلًا عن السهولة التي يتم بها التحضير، أيضًا هي واحدة من الحلوى التي تصلح للمناسبات مثل الاحتفال بأعياد الميلاد حيث تتميز بالشكل الجذاب مما يجعل الأطفال يعشقون تناولها كما أن مذاقها شهي وهذا ما يجعل الكبار أيضًا يرغبون في تناولها على الدوام، ومن هذا المنطلق يمكن تقديمها للضيوف في العيد مع المكسرات، وجدير بالذكر أنها لن تحتاج إلى عناصر كثيرة كما أنها لن تحتاج وقت او جهد.

كرات البسكويت بالشوكولاتة

أصبح من السهل على ربات المنازل إعداد أي وصفة ترغب في تقديمها لأفراد أسرتها طالما أن مكوناتها متواجدة لديها في المطبخ، هكذا الحال مع كرات البسكويت فقط بضعة خطوات تساعدك على إتمام مهمتك بنجاح مع ضرورة تجهيز المكونات التالية:

المكونات

حتى تتمكني من صنع ألذ حلوى كرات البسكويت أحضري الآتي:

¼ كيلو بسكويت سادة.

5 ملاعق كبيرة كاكاو.

10 ملاعق سكر.

7 ملعقة كبيرة ماء أو حليب.

100 جرام زبدة طرية.

ملعقة فانيليا سائلة.

جوز هند مبشور.

البعض من ملبس الكعك.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي اطحني مقدار البسكويت بشكل جيد حتى يصير بودرة ثم فرغيه في إناء مناسب وأضيفي له كل من الحليب والفانيليا والسكر والكاكاو وقلبي المقادير جيدا حتى تتداخل مع بعضها البعض، بعد ذلك اتبعي الخطوات التالية: