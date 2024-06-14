ساعات قليلة تفصل جميع المسلمين من جميع بقاع الأرض عن يوم عرفة، وهو أفضل الأيام التي طلعت عليها الشمس، يوم ليس كأي يوم فيه ينزل الله عز وجل للسماء الدنيا يباهي الملائكة بعباده الحجاج، وفي هذا اليوم العديد والعديد من الهبات والمنح الإلهية لجميع المسلمين ومن خلال الفقرات القادمة سنتعرف على أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة

الصيام والعديد من الأعمال المستحبة في يوم عرفة

يُستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم: “يكفر السنة الماضية والباقية” (رواه مسلم).

قراءة القرآن: الإكثار من تلاوة القرآن والتدبر في آياته، فهو من أعظم العبادات التي تقرب المسلم إلى الله.

الدعاء والتضرع: كما يُستحب الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله في هذا اليوم، حيث إن الدعاء فيه مستجاب بإذن الله.

الصدقة: الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين بالصدقة والإحسان، إذ تعتبر الصدقة من أفضل القربات إلى الله.

الذكر المطلق: الذكر المستمر بالأدعية والأذكار العامة، مثل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير.

نصائح للاستعداد ليوم عرفة

تحضير القلب والنفس: تحضير القلب والنفس لاستقبال هذا اليوم بالإخلاص والتوبة والنية الصالحة للقيام بالأعمال الصالحة.

الابتعاد عن المعاصي: الابتعاد عن المعاصي والذنوب والتوجه إلى الله بالطاعات والعبادات.

الحرص على صلاة الفجر في جماعة: الحرص على أداء صلاة الفجر في جماعة لتكون بداية مباركة ليوم مليء بالطاعات.

الاستعداد بالدعاء: تجهيز قائمة بالأدعية التي يرغب المسلم في ترديدها، مع التركيز على الدعاء للأهل والأقارب والمسلمين جميعًا.

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