فرحة أطفالك تبدأ من هنا! ثبت تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 على الريسيفر دلوقتي

يعد تردد قناة سبيس تون الفضائية للأطفال لعام 2024 من أهم الترددات التي يفضل الكثيرون تثبيتها، وذلك نظرًا لما تقدمه القناة من محتوى ترفيهي راﻲع جدًا نجح في كسب قلوب مشاهديها الصغار، حيث تأسست هذه القناة بهدف تحتوى ترفيهي وتعليمي آمن على الاطفال وأيضًا الشباب، كذلك فإن القناة تعرض باقة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تشتمل على الرسوم المتحركة وأيضًا المسابقات والمسلسلات الكوميدية وغيرهم، وسوف نوضح تردد القناة بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة سبيس تون الفضائية للأطفال لعام 2024

يمتلك تردد قناة سبيس تون الفضائية للأطفال لعام 2024 تأثيرًا كبيرًا جدًا في الوطن العربي حيث تحظى هذه القناة بملايين المشاهدات وبالأخص من الأطفال، إذ يفضلها الكثير من الأطفال بسبب محتواها الهادف والشيق، كما أنها تمكنت طوال السنين الماضية من بناء سمعة طيب وجيدة نتيجة لبرامجها و أفلامها ومسلسلاتها الكرتونية الرائعة، وسوف نوضح تردد هذه القناة على نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد سبيس تون على عرب سات

في حالة رغبت في تنزيل هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات، فإننا سوف نعرض المعلومات الخاصة بذلك التردد فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط القناة على الرسيفر

حتى تتمكن من استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك كي تستمتع بمشاهدتها على التلفزيون، فيمكنك إتباع الخطوات التالية: