لا تفوتوا العروض الجديدة في العيد! اضبط تردد قناة Mix One التحديث الأخير على نايل سات الآن

يعتبر تردد قناة Mix One من المطالب الشائعة لمهتمي متابعة القناة حول العالم وبالأخص البلاد العربية، وجدير بالذكر أن القناة تقدم مجموعة هائلة من الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة الغربية التي تتنوع بين الدراما والأكشن وأيضًا المغامرات، لذلك حرصت إدارة القناة على تحديث ترددها بين فترة وأخرى حتى تضمن بذلك استمرارية البث طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش في الصورة.

تردد قناة mix one على النايل سات

يتطلب استقبال القناة التعرف أولًا على إحداثيات التردد ثم البدء في التحديث، لذلك فإن بيانات التردد جاءت على النحو التالي:

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6|5.

الجودة العالية: HD.

خطوات استقبال تردد قناة mix one

ينبغي اتباع مجموعة من الخطوات التي من خلالها يتم تثبيت القناة عن طريق الريموت كنترول بنفسك، كما أنك لن تحتاج إلى متخصص لذلك عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة ثم اختر أمر مكونة بعد ذلك حدد على تثبيت يدوي.

اكتب بيانات تردد القناة التي تخص القمر المثبت لديك.

بين القنوات المتاحة لديك من خلال هذا التردد ابحث عن القناة لتأكيدها.

بعد التأكد من القناة انقر على كلمة موافق أو حفظ.

مزايا قناة mix one

تتمتلك القناة مجموعة من الخصائص التي تجعلها أول اختيارات المستخدم بما فيها طريفة العرض وأيضًا المواصفات الفنية، لذلك تتضمن النقاط التالية أبرز مميزات القناة: