وزارة التربية والتعليم اليمنية تعلن رابط استخراج نتائج التاسع اليمني عبر الموقع الرسمي

تعد نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 من أبرز الأحداث التي ينتظرها آلاف الطلاب والطالبات بكل شغف في مختلف المحافظات اليمنية، لا سيما بعد فترة انتهاء امتحانات الصف التاسع، وبعد اجازة عيد الاضحى المبارك حيث يسعى الطلاب لمعرفة نتائجهم لهذا العام لكي يستعدوا للعام الدراسي القادم، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتائج الصف التاسع اليمني

سادت مشاعر القلق والتوتر بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في انتظار نتائج المرحلة التاسعة في اليمن، حيث يسعون للحصول عليها في أقرب وقت ممكن قبل عيد الأضحى المبارك المحدد ليوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو 2024 تعد نتائج المرحلة التاسعة في اليمن من أهم المراحل التعليمية التي تحظى باهتمام كبير من وزارة التربية والتعليم اليمنية.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن

في البداية يتم الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمني.

تسجيل الدخول إلى صفحة الوزارة.

الولوج إلى قائمة الامتحانات.

الضغط على خيار نتائج الامتحانات.

من ثم اختيار الصف التاسع من القائمة.

كتابة تفاصيل الطالب الموجودة في الصفحة للحصول على النتائج.

واخيرا يتم الضغط على علامة البحث لعرض نتيجة الطالب.

موقع استعلام نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 باستخدام الاسم

يمكن لطلاب الصف التاسع في اليمن لعام 2024 الحصول على معلومات حول النتائج باتباع التعليمات التي وضعتها الوزارة، والتي تشمل ما يلي: