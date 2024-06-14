لبيك اللهم لبيك حجاً.. تردد جميع قنوات الحج وتكبيرات العيد HD وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع الدول العربية 2024-1445

دعونا نستمع معا إلى تلبيات الحج لبيك اللهم لبيك حجاً، تردد جميع قنوات الحج HD وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع الدول العربية 2024-1445، في الساعات والأيام الأخيرة، انتشرت عمليات البحث عبر محركات البحث عن تردد القنوات التي ستنقل تكبيرات العيد، وذلك مع اقترابنا من يوم عرفة الذي يصادف يوم السبت الموافق 16 يونيو 2024، وموعد عيد الأضحى المبارك المتوقع أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 17 يونيو 2024، والذي يتزامن مع العاشر من شهر ذي الحجة 1445 هـ، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة التكبير والتهليل في هذه الأيام العشر من ذي الحجة.

لبيك اللهم لبيك حجاً تردد جميع قنوات الحج HD 2024-1445

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص تلبيات الحج لبيك اللهم لبيك حجاً، تردد جميع قنوات الحج HD وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع الدول العربية 2024-1445، هناك العديد من القنوات التي ستقوم بنقل فعاليات وشعائر الأيام العشر، وخاصة يوم عرفة، وفيما يلي نستعرض أهم ترددات القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك والتي نذكرها لكم فيما يلي:

قناة كنوز

يمكنكم الاستمتاع بتكبيرات العيد عبر قناة كنوز على النايل سات، وذلك عن طريق الضبط على التردد التالي:

التردد: 10728. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500.

قناة الحج

أما بالنسبة لقناة الحج التي تعتبر أحد القنوات التي تنقل تكبيرات العيد، يمكنكم ضبط جهازكم على التردد التالي بواسطة النايل سات:

اختر القمر الصناعي نايل سات. أدخل تردد 10922 في جهازك. ضيف إليه معامل ترميز 27500. استقطاب عمودي. معامل تصحيح للخطأ 8/7.

قناة السعودية للحج

تردد القناة : 12015. معدل الاستقطاب : أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. جودة البث : Hd.

موعد صلاة العيد بجميع الدول العربية

بعد أن توصلنا معا من خلال ما سبق إلى تلبيات الحج لبيك اللهم لبيك حجاً تردد جميع قنوات الحج HD نصل الآن بكم إلى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع الدول العربية 2024-1445، يمكنكم التعرف على موعد صلاة العيد بجميع الدول العربية:

في المملكة العربية السعودية، تُقام صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 5:46 صباحًا بتوقيت السعودية.

أما في مصر، فتُقام في الساعة 6:18 صباحًا بتوقيت مصر.

وتُصلى صلاة عيد الأضحى في الدول العربية الأخرى في أوقات متباينة، حيث تُقام في الأردن في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت الأردن.

وفي الإمارات العربية المتحدة في الساعة 5:48 صباحًا بتوقيت الإمارات.

تتزين المساجد في جميع الدول العربية بالأنوار والزينة، ويرتدي المسلمون أجمل ملابسهم ويتوجهون إلى المساجد للمشاركة في هذه الشعيرة العظيمة.