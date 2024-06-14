بنقرة زر واحدة: استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بجميع الدرجات بالاسم فقط

تزامنًا مع اقتراب الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط في العراق وذلك بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الدور الأول منذ عدة أسابيع، لذلك فإن الكثير من طلاب هذه المرحلة في غالبية محافظات العراق يكثفون جهودهم في البحث عن الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها الحصول على مجموع الدرجات، خاصةً مع تنويه الوزارة بأن الإعلان عن النتائج سيتم خلال الساعات القادمة، كما أكدت أن الطلاب يمكنهم استخراج الكشوفات بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المديريات التعليمية.

الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول

أكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق أن أوراق الأمتحانات ما زالت قيد المراجعة والتصحيح في مختلف محافظات العراق، لذلك أكدت أن اللجان تبذل قصارى جهدها حتى تتمكن من رصد الدرجة التي يستحقها كل طالب عن إجابته، وبالتالي فور الانتهاء من التصحيح سيتم رفع الكشوفات التي تضم درجات الطلاب وبالتالي يمكن لكل طالب الاطلاع على مجموع درجاته بسهولة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، كما نوهت الإدارة التعليمية بأنه لا داعي للقلق بشأن التصحيح لأنه ينم على أكمل وجه وعلى قدر عالٍ من الشفافية والمصداقية.

طريقة استخراج كشوفات الثالث متوسط الدور الاول

نوهت الإدارة التعليمية في مختلف محافظات العراق أن النتائج سيتم رفعها على الفور إلى موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقي فور الانتهاء من رصد الدرجات، لذلك عند الاستعلام واستخراج النتائج ينبغي مراعاة الخطوات التالية: