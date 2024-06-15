صلاة العيد الساعة كام.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمدن والمحافظات.. التكبيرات وعدد الركعات

alaa hussein تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
صلاة العيد الساعة كام.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمدن والمحافظات.. التكبيرات وعدد الركعات
موعد صلاة عيد الأضحى 2024

ساعات قليلة باتت تفصل المسلمين عن الإحتفال بعيد الأضحى المبارك حيث يؤدي المسلمين في الساعات الأولى من العيد صلاة عيد الأضحى والتي يتم اقامتها في الساحات العامة والمساجد الكبرى لذلك فأن البحث ازداد في الساعات الأخيرة عن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات المصرية لذلك سوف نتعرف معا على موعد صلاة عيد الأضحى في مصر في السطور القادمة فتابعونا. 

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة

صلاة العيد هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يتم إقامة صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:18 صباحا، يؤدي المسلمين صلاة عيد الاضحى ومن بعد ذلك يتجه المسلمين لتفعيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء. 

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024
موعد صلاة عيد الأضحى 2024

يتم إقامة صلاة عيد الاضحى في محافظة الإسكندرية في أكبر المساجد والساحات العامة وذلك في تمام الساعه 6:20 دقيقة صباحًا وعلى المسلمين أن يقوموا بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة العيد. 

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات المصرية 

أن موعد صلاة العيد قد يختلف بأختلاف المحافظات وذلك بسبب إختلاف فرق التوقيت الخاص بشروق الشمس لذلك يأتي موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات المصرية على النحو التالي: 

 

المحافظة أو المدينة موعد صلاة عيد الأضحى 2024
محافظة بني سويففي تمام الساعة 6:21 صباحًا. 
محافظة المنيا في تمام الساعة 6:25 صباحًا.
محافظة أسيوطفي تمام الساعة 6:25 صباحًا.
محافظة كفر الشيخفي تمام الساعة 6:17 صباحًا.
مدينة المنصورةفي تمام الساعة 6:15 صباحًا.
مدينة الزقازيق في تمام الساعة 6:16 صباحًا.
مدينة شرم الشيخفي تمام الساعة 6:11 صباحًا.
مدينة طابافي تمام الساعة 6:05 صباحًا.
سانت كاترينفي تمام الساعة 6:11 صباحًا. 
محافظة العريشفي تمام الساعة 6:05 صباحًا.
محافظة السويسفي تمام الساعة 6:11 صباحًا.
محافظة بورسعيدفي تمام الساعة 6:13 صباحًا.
محافظة الإسماعيليةفي تمام الساعة 6:12 صباحًا.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 وعدد الركعات

تعتبر تكبيرات عيد الأضحى واحدة من الوسائل الأساسية لأحتفال المسلمين بشعائر عيد الأضحي حيث يقوم المسلمين بأداء صلاة العيد وهما ركعتين وتأتي تكبيرات العيد التي هي سنة عن النبي كالتالي: 

  • الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. 
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alaa hussein

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