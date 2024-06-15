صلاة العيد الساعة كام.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمدن والمحافظات.. التكبيرات وعدد الركعات

ساعات قليلة باتت تفصل المسلمين عن الإحتفال بعيد الأضحى المبارك حيث يؤدي المسلمين في الساعات الأولى من العيد صلاة عيد الأضحى والتي يتم اقامتها في الساحات العامة والمساجد الكبرى لذلك فأن البحث ازداد في الساعات الأخيرة عن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات المصرية لذلك سوف نتعرف معا على موعد صلاة عيد الأضحى في مصر في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة

صلاة العيد هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يتم إقامة صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:18 صباحا، يؤدي المسلمين صلاة عيد الاضحى ومن بعد ذلك يتجه المسلمين لتفعيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية

يتم إقامة صلاة عيد الاضحى في محافظة الإسكندرية في أكبر المساجد والساحات العامة وذلك في تمام الساعه 6:20 دقيقة صباحًا وعلى المسلمين أن يقوموا بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات المصرية

أن موعد صلاة العيد قد يختلف بأختلاف المحافظات وذلك بسبب إختلاف فرق التوقيت الخاص بشروق الشمس لذلك يأتي موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات المصرية على النحو التالي:

المحافظة أو المدينة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة بني سويف في تمام الساعة 6:21 صباحًا. محافظة المنيا في تمام الساعة 6:25 صباحًا. محافظة أسيوط في تمام الساعة 6:25 صباحًا. محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 6:17 صباحًا. مدينة المنصورة في تمام الساعة 6:15 صباحًا. مدينة الزقازيق في تمام الساعة 6:16 صباحًا. مدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 6:11 صباحًا. مدينة طابا في تمام الساعة 6:05 صباحًا. سانت كاترين في تمام الساعة 6:11 صباحًا. محافظة العريش في تمام الساعة 6:05 صباحًا. محافظة السويس في تمام الساعة 6:11 صباحًا. محافظة بورسعيد في تمام الساعة 6:13 صباحًا. محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 6:12 صباحًا.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 وعدد الركعات

تعتبر تكبيرات عيد الأضحى واحدة من الوسائل الأساسية لأحتفال المسلمين بشعائر عيد الأضحي حيث يقوم المسلمين بأداء صلاة العيد وهما ركعتين وتأتي تكبيرات العيد التي هي سنة عن النبي كالتالي: