فضل يوم التروية.. ردد أقـوي دعاء يوم التروية + يوم عرفة.. لا تضيع فرصة هذا اليوم

يبحث عن فضل يوم التروية عدد كبير من المسلمين وذلك بعد أن هلت علينا العشر الأوائل من ذي الحجة وهم تسع أيام من أول الشهر تبدأ فيهم مناسك الحج ويعقبهم يوم العاشر من الشهر وهو يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم التروية هو اليوم الذي يسبق يوم عرفة وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ولهذا اليوم فضائل عظيمة وجليلة للحجاج وغير الحجاج، وهو ما نوضحه في التالي.

فضل يوم التروية

يعد فضل يوم التروية من أهم عمليات البحث التي يتم تداولها في الساعات القليلة الماضية، وجاءت أهم فضائل هذا اليوم العظيم في التالي:

يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو اليوم الذي يسبق وقفة عرفة ذلك اليوم العظيم.

حيث جاءت فضائل يوم التروية بكونه يوم من العشر الأوائل لذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه العزيز في قوله تعالى ” والفجر، وليال عشر”.

يستحب الإكثار من الدعاء والطاعات في هذا اليوم العظيم.

ويستحب التقرب إلى الله تعالى بكل أعمال الخير الممكنة.

أدعية يوم التروية ويوم عرفة

بعد أن وقفنا على فضل يوم التروية نوضح لكم أهم الأدعية التي يمكن للمسلم حاج أو غير حاج ترديدها في يوم عرفة، وتتمثل أشهر أدعية يوم التروية في التالي: