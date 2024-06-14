متــاح رابط نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا Natija.moel.ly خلال موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس والقيد.. بالدرجــــات حملها

في جو من القلق والخوف والترقب ينتظر عدد من الطلاب نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا بفارغ الصبر، وخاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بالإعلان عن أن النتيجة الخاصة بالشهادة الاعدادية سوف يتم الإعلان عنها في وقت قريب جدا، ومن المتوقع أن يتم إتاحة النتيجة إلكترونيا لكافة الطلاب في جميع أنحاء ليبيا، وذلك مثله مثل السنوات الماضية.

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا

من عمليات البحث التي تزداد يوما بعد يوم هي البحث عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا، وذلك بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم منذ فترة زمنية، وتتمثل أخر الأخبار التي تخص نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا في التالي:

أما عن وزارة التربية والتعليم الليبية فقد أعلنت في آخر بيان لها أن نتيجة الشهادة الاعدادية من المقرر أن يتم الإعلان عنها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وعلى الرغم من أن ذلك التصريح يعد تصريح جيد إلا أن بعض الطلاب وأولياء أمورهم كانوا يتطلعون إلى تحديد موعد رسمي للإعلان عن النتيجة.

ويرجع السبب وراء عدم تحديد موعد رسمي إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة تتم بشكل دقيق جدا، وذلك لضمان حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن بكل سهولة لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا، وذلك من خلال الخطوات التالية: