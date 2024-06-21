بسعر لا يقارن.. تعرف على مواصفات هاتف Apple iPhone 4s وسعره

هاتف Apple iPhone 4s يعتبر من أشهر هواتف الجيل الخامس التي أطلقتها الشركة، حيث بالتحديد تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر سنة 2011، ويعود تسمية هذا الهاتف بحرف s إلى المساعد الذكي سيري، بالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف تمت إضافة الكثير من المزايا له مثل كاميرا خلفية جديدة، معالج قوي للغاية، وباقي التفاصيل نستعرضها معكم في هذا المقال.

مواصفات هاتف Apple iPhone 4s

هاتف Apple iPhone 4s يأتي مصنوع من الزجاج وفوقه طبقة تحمي الهاتف من الخدش، الفريم الموجود في الجانب من النوع الاستانلس المقاوم للصدأ:

ألوان الهاتف: أسود، أبيض.

الوزن: 140 جرام.

الأبعاد: 115.2 للطول – 58.6 للعرض – 9.3 للسُمك (ملم).

يدعم شبكات الجيل الثالث والثاني، ومسموح بتركيب شريحة واحدة فقط.

الشاشة من النوع IPS LCD بحجم 3,5 بوصة، والدقة بحجم 640*960 بكسل بكثافة 330 بكسل لكل بوصة تقريبا.

نظام تشغيل الهاتف: ios 5.

المعالج: يعتبر معالج الهاتف من النوع ثنائي النواة، والتردد يكون 1 جيجا هرتز.

الكاميرا الخلفية: 10 ميجا بكسل وتدعم تصوير فيديو بجودة 1080p.

الذاكرة الداخلية: 8/16/32/64.

يدعم الهاتف تقنية البلوتوث.

سعر هاتف Apple iPhone 4s

يختلف السعر حسب الدولة وحسب المساحة، وهذه الأسعار تكون كالتالي: