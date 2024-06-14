طريقة عمل بسكوت اليانسون الاقتصادي بمقادير مضبوطة أحلى من الجاهز

بسكوت اليانسون الاقتصادي لذيذ وشهي وطعمه أحلى من المخابز، وطريقة تحضيره بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل ومكوناته بسيطة متوفرة في المطبخ، ومكونه الأساسي هو اليانسون الذي يعطي له طعم لذيذ ورائحة شهية، كما يتميز البسكوت بقوامه الهش الذي يجذب الناس إلى تناوله، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري على طريقة عمل بسكوت اليانسون الاقتصادي بدون سمنة ولا زبدة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت اليانسون الاقتصادي

يتكون البسكويت من مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

٢ بيضة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

كوب إلا ربع من الزيت.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

سمسم محمص للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت اليانسون الاقتصادي بدون سمنة ولا زبدة بأسهل الخطوات وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء ونضع به البيض، والفانيليا، والزيت، والسكر، ثم نخفقهم جيدًا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على خليط فاتح اللون. بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر، والحليب البودرة، واليانسون، والملح للخليط السائل، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونعجن برفق حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجين، ثم نتركه لمدة عشر دقائق حتى يرتاح قليلاً.

طريقة تشكيل بسكوت اليانسون

نحضر سطح متساوي ونرش عليه القليل من الدقيق، ثم نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابة، بعد ذلك نحضر قطاعات البسكوت ونشكله على حسب الأشكال التي نرغب بها، ثم نحضر صينية كبيرة غير مدهونة ونرص عليها قطع البسكويت ونضعها داخل فرن ساخن لمدة عشرين دقيقة حتى يتحمر البسكويت ويصبح هش، بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نقوم بإحضار طبق التقديم ونرص عليه قطع البسكويت ونقدمها بألف صحة وهنا.