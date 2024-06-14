الفئات المستفيدة من الدعم السكني 1445 ما هي الحالات التي يتوقف فيها الدعم؟

يتساءل كافة المواطنين السعوديين عن الفئات المستحقة للحصول على برنامج الدعم السكني لعام 1445، ويعتبر برنامج الدعم السكني أحد البرامج الداعمة التي قد وفرتها المملكة العربية السعودية من أجل مواطنيها، وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية بالفعل عن الفئات المستحقة للحصول على الدعم السكني لعام 1445، وقد أعلنت أيضًا عن الفئات التي لا يمكنها الحصول على الدعم السكني، ومن الأشياء التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، شروط الحصول على الدعم السكني لعام 1445.

شروط الحصول على الدعم السكني 1445

هناك بعض الشروط الذي يجب أن تتوفر لدى المتقدمين للحصول على الدعم السكني لعام 1445، والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان، وهذه الشروط هي:

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد، أو يستفيد حاليًا من برامج دعم أخرى.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاصل على الجنسية السعودية.

كما يجب أن يقوم المتقدم بتقديم كافة المستندات المطلوبة، والتي منها: شهادة تثبت الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم.

يجب أن تكون هذه أول مرة يقدم فيها المتقدم في برنامج الدعم السكني.

من أجل الحصول على الدعم السكني، يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم على الأراضي السعودية.

حالات يتوقف فيها الدعم السكني

هناك بعض الحالات التي يتوقف فيها صرف الدعم السكني للمستفيد، وهذه الحالات قد أعلنت عنها وزارة الإسكان السعودية، وهي:

في حال تأخر المستفيد في دفع الأقساط.

في حال قد توفي المستفيد، يتم وقف الصرف.

إذا أراد المستفيد أن ينهي الأقساط الخاصة بالعقار.

الفئات المستفيدة من الدعم السكني 1445

بسبب تساؤل كافة المواطنين السعوديين الذين يريدون التسجيل في الدعم السكني عن الفئات المستحقة للدعم، قامت وزارة الإسكان بالإعلان عنها، وهي: