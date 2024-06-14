“ردده الآن” دعاء يوم التروية 2024-1445 مكتوب مستجاب بإذن الله

إليك دعاء يوم التروية مستجاب فاليوم هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية وسمي بذلك الاسم لأن الحجاج يخرجون من مكة إلى منى استعدادًا للصعود لجبل عرفة، حيث انتقل حجاج بيت الله الحرام إلى منى اليوم وارتفعت أكف الناس بالدعاء والتضرع إلى الحي القيوم، وفي هذا المقال مجموعة من الأدعية التي المستجابة بإذن الله، عليك بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لييسر لك كل أمورك ويقضي لك جميع حوائجك.

دعاء يوم التروية مستجاب 2024

نقدم لك مجموعة من الأدوية التي تغفر الذنوب وتشرح الصدر وتبدل حالك إلى أحسن حال بإذن الله، وعليك بكثرة الدعاء وقراءة القرآن والصلاة والمحافظة على السنن الرواتب والتحميد والتكبير والتهليل فأنت الآن في أحب الأيام إلى الله:

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني.

اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه.

يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستَغيثُ أصلِح لي شأني كُلَّهُ ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ.

اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدَّيْن عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فُكَّ أسر المأسورين في كل مكان.

اللهم في يوم التروية اروي ظمأنا يوم العطش الأكبر وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدًا وارزقنا رؤية وجهك الكريم».

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أشهدك أنى لا أحمل في قلبي غلًا ولا حقدًا ولا حسدًا ولا شحناء ولا بغضاء لأحد من المسلمين، وأني أحللت وسامحت كل مـن ظلمني أو اغتابني من عقوبتك.

أدعية مستجابة ليوم التروية 1445